CAN 2025 : C'est officiel, le PSG perd encore un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, plusieurs joueurs ont retrouvé leur club. Cependant, le PSG est toujours privé d'un joueur majeur en vue du déplacement à Auxerre ce vendredi soir. Un nouveau coup dur pour Luis Enrique.

Le PSG n'a toujours pas complétement récupéré son effectif dans son intégralité et continue de subir les blessures. Ainsi, João Neves, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Kang In-Lee, Matvey Safonov et Quentin Ndjantou seront absents pour le déplacement à Auxerre vendredi soir. Mais surtout, Achraf Hakimi n'est pas encore disponible.

Hakimi toujours absent En effet, le PSG a dévoilé son groupe officiel pour affronter l'AJA ce vendredi soir et l'international marocain, qui vient de revenir à Paris après avoir disputer la finale de la CAN contre le Sénégal, n'est pas convoqué par Luis Enrique. Achraf Hakimi ne semble pas à 100% et le coach espagnol n'a voulu prendre aucun risque comme l'a confirmé l'entraîneur du PSG en conférence de presse jeudi.