CAN 2025 - Maroc/Sénégal : Le PSG annonce un gros problème !

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal n'a pas fini de faire parler. Cependant, les joueurs ont retrouvé leurs clubs respectifs, ce qui réjouit notamment le PSG. Mais Luis Enrique annonce finalement un problème avec Achraf Hakimi, incertain pour affronter Auxerre vendredi soir.
Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Auxerre vendredi soir, Luis Enrique a confirmé le retour d'Achraf Hakimi, finaliste de la CAN avec le Maroc dimanche. Cependant, l'entraîneur du PSG a également annoncé que son joueur souffrait d'un problème physique.
Luis Enrique annonce un problème pour Hakimi
« Est-ce qu'il sera dans le groupe demain ? Ça dépendra de la séance d'entraînement qu'on va faire, a répondu l'entraîneur parisien. Je voudrais parler avec lui parce que pour moi, c'est important de savoir de manière individuelle comment il se sent, ce qu'il pense exactement. Mais il est de retour. Il est dans la condition normale. Il a un petit problème physique, mais rien d'important aujourd'hui. Mais demain, peut-être qu'il viendra ou qu'il ne viendra pas. Ce sera ma décision après avoir parlé lui », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il a un petit problème physique»
« Avoir Hakimi et Ibé (Mbaye) de retour, ça c'est très positif. Je suis très content pour lui parce qu'il a encore 17 ans. Il a de l'expérience parce qu'il a joué beaucoup cette saison et la saison dernière aussi. Je pense qu'en terme de maturité, la CAN a été importante pour lui et chaque fois qu'il a joué, je pense qu'il l'a bien fait et a montré qu'il avait le niveau. Je suis content d'avoir Ibé et Hakimi de retour, ce sont des bonnes nouvelles », ajoute Luis Enrique.