Craquage au PSG : Luis Enrique se lâche et règle ses comptes !

Présent en conférence de presse à la veille du match contre l’AJ Auxerre (20h) Luis Enrique a répondu à sa manière à la question d'un journaliste, l’interrogeant sur l’une de ses déclarations passées et les difficultés rencontrées actuellement par le PSG, battu à Lisbonne (1-2) cette semaine.

Entre les journalistes et Luis Enrique, le ton peut parfois monter. L’entraîneur du PSG est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et l’a de nouveau prouvé ce jeudi en conférence de presse, en étant interpellé par un journaliste sur une déclaration faite avant le match de Ligue des champions contre le Sporting (1-2). « Mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux... Parce que si on est qualifiés dans le top 8, on ne jouera pas les barrages. Et qu'il manquera déjà les matchs de la Coupe de France », avait déclaré l’Espagnol.

« Vous n’avez pas 50% de l’information que j’ai » Relancé sur le sujet et les difficultés rencontrées actuellement par le PSG, Luis Enrique a répondu : « Vous cherchez tout le temps à trouver des solutions mais vous ne les trouvez pas. Jamais! (il éclate de rire). Parce que vous n’avez pas l’information. C’est normal et je peux le comprendre. C’est pour ça qu’on cherche à respecter votre opinion mais je ne peux pas la partager. Je ne peux pas partager votre opinion. Vous n’avez pas 50% de l’information que j’ai », a indiqué le technicien du PSG.