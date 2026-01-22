Transferts au PSG : Luis Enrique est «énervé», il balance !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé les signatures de Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi. Opposé au Sporting ce mardi soir, le PSG a perdu à cause de ses deux recrues d'après Laurent Perrin. D'ailleurs, à en croire le journaliste du Parisien, Luis Enrique était énervé contre sa défense lors du déplacement à Lisbonne.

«Sa défense l'a beaucoup plus énervé que son attaque»

« J'avoue ne pas très bien comprendre la panique ambiante. Le PSG a eu des "problèmes" de finition l'année dernière, l'impact sur la saison a été plus que limité disons. Le retour du pressing incroyable et les occasions créées me paraissent bien plus importants comme éléments à retenir de cette rencontre. Qu'en pensez vous ? Merci beaucoup pour votre analyse à laquelle je souscris totalement. Certains se posent des questions sur les attaquants, sur ce quatuor que l'Europe nous envie. Si le PSG n'a pas gagné à cause d'eux, il a perdu à cause de sa défense, à commencer Zabarnyi et Chevalier. Après la victoire contre Lille, Luis Enrique a dit que la défense l'inquiétait. "Pour gagner des trophées, il faut améliorer notre niveau défensif", avait-il dit. Je pense qu'à Lisbonne, sa défense l'a beaucoup plus énervé que son attaque. Quand on n'est pas capable de gagner, il faut s'assurer de ne pas perdre. La façon dont Paris s'est laissé piéger en faisant briller un attaquant qui n'avait même pas sa place à l'OM, ce n'est pas acceptable. C'est la conclusion la plus importante de la soirée. Le manque de réalisme des attaquants est (pour le moment) secondaire, puisque tout le monde a en tête ce qu'il s'est passé la saison dernière », a écrit Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes ce mercredi après-midi. Pour rappel, le PSG a perdu contre le Sporting lors de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.