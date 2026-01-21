«Un petit génie» : L’énorme coup de l’OM sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste spécialiste du football anglais Julien Laurens a dressé le portrait d’Ethan Nwaneri, future recrue de l’OM, où il va être prêté jusqu’à la fin de la saison. Un joueur qu’il décrit comme un « petit génie » et qui selon lui et un très joli coup réalisé par le club marseillais.

En plus de Quinten Timber (24 ans), l’OM est également en passe de s’attacher les services d’Ethan Nwaneri. Âgé de 18 ans, le milieu offensif va être prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal. « C’est un petit génie, pour moi. Il a toujours été très très fort depuis les équipes de jeunes », a déclaré le journaliste Julien Laurens dans l’After Foot sur RMC.

« Pour qu’un joueur débute avec Arsenal à 16 ans en Premier League, c’est que c’est quand même du très haut niveau » « Pour qu’un joueur débute avec Arsenal à 16 ans en Premier League, c’est que c’est quand même du très haut niveau. Il a un pied gauche fantastique. En plus, il a un gabari plutôt petit en taille, mais c’est assez solide », décrit Julien Laurens. « Il peut jouer en 10. D’ailleurs, c‘est comme ça qu’on lui a vendu le projet marseillais, là où De Zerbi voudrait l’utiliser. Il peut aussi jouer sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche. »