«Un petit génie» : L’énorme coup de l’OM sur le mercato !

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste spécialiste du football anglais Julien Laurens a dressé le portrait d’Ethan Nwaneri, future recrue de l’OM, où il va être prêté jusqu’à la fin de la saison. Un joueur qu’il décrit comme un « petit génie » et qui selon lui et un très joli coup réalisé par le club marseillais.
En plus de Quinten Timber (24 ans), l’OM est également en passe de s’attacher les services d’Ethan Nwaneri. Âgé de 18 ans, le milieu offensif va être prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal. « C’est un petit génie, pour moi. Il a toujours été très très fort depuis les équipes de jeunes », a déclaré le journaliste Julien Laurens dans l’After Foot sur RMC.
« Pour qu’un joueur débute avec Arsenal à 16 ans en Premier League, c’est que c’est quand même du très haut niveau. Il a un pied gauche fantastique. En plus, il a un gabari plutôt petit en taille, mais c’est assez solide », décrit Julien Laurens. « Il peut jouer en 10. D’ailleurs, c‘est comme ça qu’on lui a vendu le projet marseillais, là où De Zerbi voudrait l’utiliser. Il peut aussi jouer sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche. »
« Il a la vision du jeu, cette élégance du gaucher, mais aussi le bon timing à chaque fois. C’est quelqu’un qui est très intelligent en dehors du terrain, donc il a un QI assez élevé, un QI football très élevé aussi. Pour moi, c’est vraiment une super recrue », a ajouté Julien Laurens à propos d’Ethan Nwaneri, qui a très peu joué avec Arsenal cette saison. « Il va lui falloir un petit peu de temps, mais la Ligue 1, même si c’est physique, c’est quand même un peu plus facile que la Premier League. Dans un système de jeu comme celui de De Zerbi, dans une équipe autant portée vers l’avant, je pense qu’il peut très très bien réussir. C’est vraiment un très très joli coup de la part de Marseille alors que ce n’était pas gagné, parce que tu as d’autres clubs anglais qui voulaient vraiment l’attirer. »