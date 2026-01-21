Signature à l’OM : Un grand entraîneur confirme la nouvelle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de son équipe sur la pelouse de l’Inter Milan (1-3) mardi soir, Mikel Arteta a évoqué l’avenir d’Ethan Nwaneri, qui devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM. L’entraîneur d’Arsenal a confirmé qu’il n’avait pas le temps de jeu qu’il mérite et que sa situation devait être évaluée.

Comme Quinten Timber (24 ans, Feyenoord), Ethan Nwaneri est attendu très bientôt à Marseille. Un accord a été trouvé avec Arsenal pour l'arrivée du milieu offensif âgé de 18 ans, qui devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM, sans option d’achat, avant de retourner chez les Gunners l’été prochain.

« Ethan ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite et dont il a besoin à son âge » « Nous devons certainement évaluer la situation. Ethan ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite et dont il a besoin à son âge », a avoué Mikel Arteta mardi soir après la victoire de son équipe face à l’Inter Milan (1-3) en Ligue des champions. L’entraîneur d’Arsenal n’a en revanche pas confirmé l’arrivée imminente d’Ethan Nwaneri à l’OM.