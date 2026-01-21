Rupture à l'OM : C'est terminé avec De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Manchester United ou pas, Roberto De Zerbi ne se laisse pas déconcentrer sur son objectif primaire qui est l'OM. En conférence de presse, l'entraîneur italien a commenté les spéculations autour de son avenir avec l'arrivée des Red Devils dans le paysage. Rien n'a changé pour autant pour De Zerbi. Fin du feuilleton ?

Depuis le début de l'année civile, il y a eu deux mouvements majeurs sur les bancs de touche de Premier League. Manchester United et Chelsea ont changé d'entraîneur. Ruben Amorim ainsi qu'Enzo Maresca ont été remerciés et remplacés par Michael Carrick et Liam Rosenior. En ce qui concerne la succession d'Amorim, Carrick pourrait uniquement assurer l'intérimaire comme il l'a déjà fait par le passé à United.

«Je n'ai pas la place dans ma tête de penser à une autre équipe» La presse anglaise, plus particulièrement The Daily Telegraph assurait ces derniers temps que Roberto De Zerbi faisait partie de la short-list des décideurs de Manchester United pour le poste d'entraîneur. Quelques heures avant la réception de Liverpool pour la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions à l'Orange Vélodrome, le technicien italien a mis les choses au clair sur la rumeur Manchester. « Ma concentration est totalement sur Marseille. Je voulais venir ici à ce moment, le jour d'avant un match si important. Je n'ai pas la place dans ma tête de penser à une autre équipe ».