OM - Violence conjugale : La nouvelle sortie sur Greenwood qui va faire parler...

Axel Cornic

Excellent sur un terrain de football, Mason Greenwood traine un lourd passif à cause de ses problèmes avec la justice anglaise et une affaire de violence conjugale, l’opposant à celle qui est aujourd’hui toujours sa compagne. Régulièrement ramené à cette sombre histoire, l’ailier droit de 24 ans peut tout de même compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, son coach à l’Olympique de Marseille.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire Mason Greenwood. Eblouissant lors de sa première saison à l’OM, il fait encore plus fort pour la deuxième et affole les compteurs, avec déjà 20 buts toutes compétitions confondues. Mais cela ne suffit pas pour effacer son passé sulfureux...

Le passé resurgit toujours Personne n’a en effet oublié que Greenwood a été accusé de violence conjugale et de tentative de viol par Harriet Robson, qui est encore sa compagne à l’heure actuelle. Mais en février 2023, la police anglaise a annoncé abandonner les poursuites à l’encontre de celui qui était encore la grande promesse du centre de formation de Manchester United, ce qui n’a toutefois pas mis un terme aux polémiques.