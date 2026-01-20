Départ de l’OM : De Zerbi fait une grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de Manchester United pour la saison prochaine, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son avenir ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions. Le technicien italien assuré qu’il était concentré uniquement sur l’OM et le prochain match de son équipe.

Depuis le départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi est régulièrement cité par la presse anglaise parmi les entraîneurs qui intéressent Manchester United. Si Michael Carrick a été nommé entraîneur intérimaire, les Red Devils en recherchent un autre pour la saison prochaine et penseraient notamment à celui de l’OM.

« Mon focus est sur Marseille » D’autant plus que Roberto De Zerbi et Manchester United avaient déjà été en contact à l’été 2024, avant qu’il ne rejoigne finalement Marseille. À la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, le technicien italien, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l'OM, a justement été interrogé sur son avenir.