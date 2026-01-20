Kylian Mbappé : La séparation à plusieurs millions d’euros !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (2-3) le 11 janvier dernier a été fatale à Xabi Alonso, poussé vers la sortie par le Real Madrid. Un départ qui a un coût, puisque la formation merengue aurait versé 10 millions d’euros à l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.

Le retour de Xabi Alonso au Real Madrid en tant qu’entraîneur a viré à l’échec. La semaine dernière, la formation merengue annonçait le départ de l’Espagnol, seulement six mois après sa nomination. En plus des résultats mitigés, mais loin d’être catastrophiques, certaines tensions dans le vestiaire expliqueraient le départ de Xabi Alonso, qui pourra se consoler avec un joli chèque.

Le départ de Xabi Alonso a coûté 10 millions d’euros En quittant Kylian Mbappé et les autres membres du vestiaire madrilène, Xabi Alonso va empocher dix millions d'euros, montant de ses indemnités de licenciement versées par le Real Madrid selon les informations divulguées par Eduardo Inda, directeur du média OK Diario, sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito.