Kylian Mbappé : La séparation à plusieurs millions d’euros !

La défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (2-3) le 11 janvier dernier a été fatale à Xabi Alonso, poussé vers la sortie par le Real Madrid. Un départ qui a un coût, puisque la formation merengue aurait versé 10 millions d’euros à l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.
Le retour de Xabi Alonso au Real Madrid en tant qu’entraîneur a viré à l’échec. La semaine dernière, la formation merengue annonçait le départ de l’Espagnol, seulement six mois après sa nomination. En plus des résultats mitigés, mais loin d’être catastrophiques, certaines tensions dans le vestiaire expliqueraient le départ de Xabi Alonso, qui pourra se consoler avec un joli chèque.
Le départ de Xabi Alonso a coûté 10 millions d’euros
En quittant Kylian Mbappé et les autres membres du vestiaire madrilène, Xabi Alonso va empocher dix millions d'euros, montant de ses indemnités de licenciement versées par le Real Madrid selon les informations divulguées par Eduardo Inda, directeur du média OK Diario, sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito.
« Dire qu’il n’a pas réussi, ce n’est pas la vérité »
Présent face à la presse ce lundi, avant ses retrouvailles avec l’AS Monaco en Ligue des champions, Kylian Mbappé a défendu le passage de son ex-entraîneur. « Dire qu’il n’a pas réussi, ce n’est pas la vérité. Parce qu’il est parti avant que les titres ne se décident. Il a seulement perdu la Supercoupe. On a perdu en Coupe (du Roi) après Xabi, et nous sommes en course dans toutes les autres compétitions. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il va être un immense entraîneur, avec qui j’ai eu une relation fantastique, a expliqué l’ancien joueur du PSG. J’ai aimé sa vision du foot, son obsession du détail, pour le jeu. Il connaît très bien le foot moderne. »