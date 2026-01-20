OM : Rupture avec De Zerbi, il réclame son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six mois seulement après son arrivée en provenance du LOSC, Angel Gomes s’apprête déjà à quitter l’OM. Une envie de départ partagée par les deux parties, les dirigeants marseillais lui ayant officiellement fait savoir qu’il devait partir et le milieu de terrain âgé de 25 ans, moins utilisé par Roberto De Zerbi dernièrement, souhaitant avoir plus de temps de jeu.

Ils ne devraient pas être au nombre de trois, mais un an après les départs de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Elye Wahi, l’OM veut de nouveau se débarrasser d’un joueur arrivé seulement l’été dernier. Comme indiqué par L’Équipe, Angel Gomes a officiellement été prié par sa direction de trouver une porte de sortie cet hiver.

L’OM a informé Gomes qu’il devait partir Marseille veut effectuer des changements dans ce secteur de jeu et s’est mis d’accord avec Himad Abdelli (26 ans, Angers) et Quinten Timber (24 ans, Feyenoord). Angel Gomes a donc été prié de s’en aller après s’être engagé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, mais si l’OM veut s’en séparer, cet envie semble être partagée par l’international anglais (4 sélections).