OM : Rupture avec De Zerbi, il réclame son départ !

Six mois seulement après son arrivée en provenance du LOSC, Angel Gomes s’apprête déjà à quitter l’OM. Une envie de départ partagée par les deux parties, les dirigeants marseillais lui ayant officiellement fait savoir qu’il devait partir et le milieu de terrain âgé de 25 ans, moins utilisé par Roberto De Zerbi dernièrement, souhaitant avoir plus de temps de jeu.
Ils ne devraient pas être au nombre de trois, mais un an après les départs de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Elye Wahi, l’OM veut de nouveau se débarrasser d’un joueur arrivé seulement l’été dernier. Comme indiqué par L’Équipe, Angel Gomes a officiellement été prié par sa direction de trouver une porte de sortie cet hiver.
L’OM a informé Gomes qu’il devait partir
Marseille veut effectuer des changements dans ce secteur de jeu et s’est mis d’accord avec Himad Abdelli (26 ans, Angers) et Quinten Timber (24 ans, Feyenoord). Angel Gomes a donc été prié de s’en aller après s’être engagé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, mais si l’OM veut s’en séparer, cet envie semble être partagée par l’international anglais (4 sélections).
Gomes veut quitter l’OM
En effet, selon Mohamed Toubache-Ter, c’est avant tout le milieu de terrain âgé de 25 ans qui souhaite quitter Marseille. En manque de temps de jeu, lui qui avant de jouer huit minutes samedi à Angers (2-5) n’avait pas participé au trois précédentes rencontres de championnat, Angel Gomes veut aller en chercher ailleurs, notamment dans l’optique de la Coupe du monde 2026. L’OM est même prêt à faciliter son départ en ne demandant pas une indemnité de transfert trop élevée.