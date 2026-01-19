Transferts à l’OM : Accord trouvé avec les deux prochaines recrues !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a plus que cinq mois de contrat avec le Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber a un accord verbal avec l’OM, qui négocie avec son club afin de le recruter dès cet hiver. Une situation similaire à celle d’Himad Abdelli, avec lequel un accord a également été trouvé, mais l’arrivée du Néerlandais ne remet pas en question celle de l’Algérien.

Le mercato est en train de s’accélérer à l’OM. Après la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome la semaine dernière, Marseille est en passe de s’attacher les services de Quinten Timber. Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec le milieu de terrain âgé de 24 ans.

Après Abdelli, l’OM trouve un accord avec Timber L’OM négocie désormais avec le Feyenoord Rotterdam, où Quinten Timber est en fin de contrat, et espère parvenir à un accord dans les 24 prochaines heures. Au milieu de terrain, les dirigeants marseillais sont également sur la piste d’Himad Abdelli (26 ans), qui lui aussi sera libre à la fin de la saison.