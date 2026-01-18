Transfert à l’OM : De Zerbi balance sur la prochaine recrue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la large de victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato et Himad Abdelli, avec lequel le club olympien a déjà un accord contractuel. Le technicien italien n’a pas voulu confirmer la potentielle arrivée de l’international algérien, qu’il considère comme un joueur « très fort ».

En instance de départ, Himad Abdelli n’était pas dans le groupe d’Angers pour la réception de l’OM (2-5) samedi soir. Le milieu de terrain âgé de 26 ans, en fin de contrat, est sur le départ et annoncé proche de rejoindre Marseille. Un accord en ce sens a déjà été trouvé avec le club olympien, qui doit désormais s’entendre avec le SCO.

De Zerbi s’exprime sur Abdelli Comme vendredi en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Roberto De Zerbi a de nouveau été interrogé sur Himad Abdelli après le coup de sifflet final, au micro de Ligue 1+ cette fois-ci. Et l’entraîneur de l’OM a donné plus au moins la même réponse.