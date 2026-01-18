Zidane : Négociations secrètes pour son retour, c’est fait ?

La Fédération Française de Football aurait entamé les premières démarches en vue d’une nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Des échanges seraient en cours selon le quotidien L’Équipe, concernant notamment la composition du staff. Selon vous, l’arrivée de l’ancien meneur de jeu est-elle certaine ? C’est notre sondage du jour !
Une page de l’équipe de France va bientôt se tourner avec le départ de Didier Deschamps, qui va diriger pour la dernière les Bleus à l’occasion de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Après l’événement, un nouveau sélectionneur sera nommé, et tout porte à croire que Zinedine Zidane sera l’heureux élu.
Négociations en cours entre la FFF et Zidane
Et d’après les dernières informations divulguées par L’Équipe, il y a récemment eu du nouveau dans ce dossier avec des discussions secrètes entre Zizou et la FFF, qui n’a pas l’intention d’attendre la fin du mandat de Didier Deschamps pour passer à l’action. De premiers échanges auraient eu lieu entre les deux parties, pour discuter notamment de la constitution du staff de Zinedine Zidane qui, s’il venait à débarquer, devrait être accompagné de son fidèle adjoint David Bettoni. L’ancien du Real Madrid souhaiterait également disposer d’un plus gros staff que Deschamps, avec notamment une cellule data.
« C’est un rêve, j'ai hâte »
L’intérêt de Zidane pour le poste de sélectionneur est tout sauf un secret quand on sait que le principal intéressé attend que la place se libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour », confiait-il l’année suivante, dans un entretien accordé à L’Équipe. Le Ballon d’Or 1998 en avait rajouté une couche en mai dernier, toujours dans les colonnes du quotidien sportif : « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte. (...) Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. »
Alors selon vous, la nomination de Zinedine Zidane comme sélectionneur français est-elle inéluctable ? À vos votes !