Zidane : Négociations secrètes pour son retour, c’est fait ?

La Fédération Française de Football aurait entamé les premières démarches en vue d’une nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Des échanges seraient en cours selon le quotidien L’Équipe, concernant notamment la composition du staff. Selon vous, l’arrivée de l’ancien meneur de jeu est-elle certaine ? C’est notre sondage du jour !

Une page de l’équipe de France va bientôt se tourner avec le départ de Didier Deschamps, qui va diriger pour la dernière les Bleus à l’occasion de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Après l’événement, un nouveau sélectionneur sera nommé, et tout porte à croire que Zinedine Zidane sera l’heureux élu.

Négociations en cours entre la FFF et Zidane Et d’après les dernières informations divulguées par L’Équipe, il y a récemment eu du nouveau dans ce dossier avec des discussions secrètes entre Zizou et la FFF, qui n’a pas l’intention d’attendre la fin du mandat de Didier Deschamps pour passer à l’action. De premiers échanges auraient eu lieu entre les deux parties, pour discuter notamment de la constitution du staff de Zinedine Zidane qui, s’il venait à débarquer, devrait être accompagné de son fidèle adjoint David Bettoni. L’ancien du Real Madrid souhaiterait également disposer d’un plus gros staff que Deschamps, avec notamment une cellule data.