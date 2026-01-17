OL - Transfert à 55M€ : Une offre va partir !

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan financier, l’OL dispose d’un élément doté d’une grosse valeur marchande dans son effectif. S’il est actuellement blessé, Malick Fofana garderait toujours une certaine cote sur le mercato. L’international belge serait notamment dans le viseur de Liverpool, qui songerait à faire une offre l’été prochain pour son transfert.

L’OL est encore en proie à quelques problèmes financiers. De ce fait, le club rhodanien fait attention à ses dépenses sur le mercato et peut également compter sur des joueurs avec une bonne valeur marchande pour renflouer les caisses. Malick Fofana fait partie de cette liste. Actuellement blessé, l’international belge garde malgré tout une cote intéressante sur le marché des transferts.

Liverpool prépare une offre pour Malick Fofana L’OL aurait d’ailleurs fixé son prix à 55M€ pour le Diable Rouge, qui aurait des options en Premier League pour son avenir. D’après les informations de Christian Falk, Liverpool n’aurait jamais cessé de suivre Malick Fofana. Les Reds entendraient même concrétiser leur intérêt pour l’ailier de 20 ans avec une offre lors du prochain mercato estival.