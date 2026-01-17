65M€ : Le gros transfert qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Discret cet hiver sur le mercato, le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Enzo Fernandez, également dans le viseur du Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois pu échapper à la concurrence des Merengue pour le joueur de Chelsea si la direction madrilène avait écouté Xabi Alonso l’été dernier.

Le PSG ne va pas se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens ne comptaient recruter personne en janvier. Les Rouge-et-Bleu seraient d’ailleurs déjà tournés vers l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 exploreraient quelques pistes pour leur recrutement estival.

Le PSG concurrencé par le Real Madrid pour Enzo Fernandez Le PSG aurait notamment coché le nom d’Enzo Fernandez sur sa liste. Le profil du milieu de terrain de Chelsea pourrait plaire à Luis Enrique. Les pensionnaires de la Ligue 1 envisageraient donc l’éventualité de tenter quelque chose pour l’international argentin, qui serait également dans le viseur du Real Madrid.