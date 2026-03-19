Appelé par la France, il choisit une autre équipe après une situation farfelue

Amadou Diawara

Ce jeudi, Didier Deschamps et Gérald Baticle - respectivement sélectionneurs de l'équipe de France et des Espoirs - ont divulgué leur liste de joueurs convoqués pour la prochaine trêve internationale. Choisi pour défendre les couleurs tricolores, ce joueur a également été appelé par le Sénégal. Et il aurait décidé de répondre à l'appel des Lions de la Teranga.

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Les Bleus ayant rendez-vous avec le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars) aux USA. Dans la foulée, Gérald Baticle - le sélectionneur des Espoirs tricolores - a également dévoilé le nom de ceux qu'il avait convoqué pour la prochaine trêve internationale. Les Bleuets affrontant le Luxembourg et l'Islande les 26 et 30 mars, et ce, pour le compte des éliminatoires pour le prochain Euro U21.

2️⃣3️⃣ BLEUETS APPELÉS 🇫🇷🫡



Gérald Baticle a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs de qualification à l’Euro Espoirs !



🆚 Luxembourg 🇱🇺 | le 26 mars à Differdange

🆚 Islande 🇮🇸 | le 30 mars à Auxerre pic.twitter.com/Ir73iLRyyd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

📋 Voici la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026 : le 28/03 contre le Perou à Paris et le 31/03 contre la Gambie à Diamniadio. 📞🇸🇳 pic.twitter.com/8ix5Q5tct6 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 19, 2026

France Espoirs : Diakhon a été convoqué par une deuxième sélection Ayant fait toutes ses classes avec le maillot français (U18, U19 et U20), Mamadou Diakhon a été convoqué par Gérald Baticle - le sélectionneur des Bleuets - pour disputer les deux prochains matchs des Espoirs tricolores. Toutefois, l'ailier du Club Bruges fait également partie de la liste du Sénégal. Pape Thiaw ayant décidé de miser sur le crack de 20 ans pour les confrontations face au Pérou (le 28 mars au Stade de France, Saint-Denis) et à la Gambie (le 31 mars au Stade Abdoulaye Wade à Diamniadio au Sénégal).