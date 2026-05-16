Du jamais vu depuis 1986 : L'humiliation de trop à l'OM, un journaliste craque !

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde et sans surprise, aucun joueur de l'OM n'y figure. S'il n'y a d'illogique dans cette décision, elle n'en reste pas moins historique puisque c'est une première pour un Mondial depuis 1986. Une situation qui fait parler à Marseille.
Les 26 joueurs français qui s'envoleront pour les Etats-Unis dans quelques jours sont connus. En effet, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, et sans surprise, aucun Marseillais n'a été retenu. En effet, le seul joueur de l'OM qui aurait pu être susceptible d'être sélectionné est Benjamin Pavard, mais ce dernier a réalisé une saison plus que délicate. Mais si ce n'est pas une surprise, c'est un petit évènement puisque c'est la première fois depuis 1986 que l'équipe de France participera à une Coupe du monde sans un joueur de l'OM dans son groupe. Pour le journaliste Alexandre Jacquin, c'est une humiliation.
Aucun Marseillais avec les Bleus à la Coupe du monde, une première depuis 40 ans
« C'est un temps que les moins de... quarante ans ne peuvent pas connaître. Une époque où Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or chassé de ses fonctions sportives à l'OM par des génies du management l'an dernier, n'était qu'un parfait inconnu portant le maillot de Bruges. Il faut remonter à l'été 1986, au Mexique, pour retrouver la trace d'une équipe de France en coupe du monde sans le moindre Olympien dans ses rangs. Ce n'est pas franchement une surprise, tant le seul Français de l'effectif marseillais pouvant y figurer (Benjamin Pavard) a été indigne des deux maillots (le blanc et le bleu) cette saison », écrit-il dans un premier temps dans son édito pour La Provence avant de poursuivre.
«Chapeau bas. De sacrés visionnaires»
« Laurent Blanc, Christophe Dugarry, Frank Leboeuf, Fabien Barthez, Franck Ribéry, Steve Mandanda, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Florian Thauvin, Mattéo Guendouzi, Jordan Vérétout : voilà la liste des représentants de l'institution provençale sous la tunique tricolore au Mondial ces quatre dernières décennies. Un autre nom aurait dû apparaître dans cette revue d'effectif. Sauf que lui aussi a été mis dehors par de fins stratèges, prétendant agir au nom du fameux respect de l'institution : j'ai nommé Adrien Rabiot. Chapeau bas. De sacrés visionnaires », ajoute Alexandre Jacquin.