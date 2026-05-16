Du jamais vu depuis 1986 : L'humiliation de trop à l'OM, un journaliste craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde et sans surprise, aucun joueur de l'OM n'y figure. S'il n'y a d'illogique dans cette décision, elle n'en reste pas moins historique puisque c'est une première pour un Mondial depuis 1986. Une situation qui fait parler à Marseille.

Les 26 joueurs français qui s'envoleront pour les Etats-Unis dans quelques jours sont connus. En effet, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, et sans surprise, aucun Marseillais n'a été retenu. En effet, le seul joueur de l'OM qui aurait pu être susceptible d'être sélectionné est Benjamin Pavard, mais ce dernier a réalisé une saison plus que délicate. Mais si ce n'est pas une surprise, c'est un petit évènement puisque c'est la première fois depuis 1986 que l'équipe de France participera à une Coupe du monde sans un joueur de l'OM dans son groupe. Pour le journaliste Alexandre Jacquin, c'est une humiliation.

Aucun Marseillais avec les Bleus à la Coupe du monde, une première depuis 40 ans « C'est un temps que les moins de... quarante ans ne peuvent pas connaître. Une époque où Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or chassé de ses fonctions sportives à l'OM par des génies du management l'an dernier, n'était qu'un parfait inconnu portant le maillot de Bruges. Il faut remonter à l'été 1986, au Mexique, pour retrouver la trace d'une équipe de France en coupe du monde sans le moindre Olympien dans ses rangs. Ce n'est pas franchement une surprise, tant le seul Français de l'effectif marseillais pouvant y figurer (Benjamin Pavard) a été indigne des deux maillots (le blanc et le bleu) cette saison », écrit-il dans un premier temps dans son édito pour La Provence avant de poursuivre.