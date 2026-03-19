Équipe de France - «C’est la dernière fois» : Didier Deschamps fait (déjà) des adieux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’issue de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur, quatorze ans après sa nomination. Ce jeudi, l’ancien de l’OM a pris la parole pour adresser un joli message aux salariés de la FFF.

L’heure de la fin approche pour Didier Deschamps, qui quittera son poste après la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce jeudi, le sélectionneur tricolore était devant les journalistes pour dévoiler la liste des 26 joueurs qui l’accompagneront aux États-Unis pour la prochaine tournée, marquée par les matchs amicaux contre le Brésil le 26 mars et la Colombie le 29 mars. À l’issue de sa conférence de presse, sa dernière au siège de la FFF, Didier Deschamps a tenu à remercier les salariés qui l’ont accompagné ces quatorze dernières années.

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« J’ai conscience que c’est 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗲 𝗳𝗮𝗶𝘀 𝗺𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲𝘁… pic.twitter.com/hsBfJorDar — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2026

« Remercier les salariés d’avoir tout fait pour mettre l’équipe de France dans les meilleures conditions » « Je vais pas faire le sentimental mais je suis humain quand même… J’ai bien conscience qu’aujourd’hui, c’est la dernière fois que je m’exprime ici, dans cet amphithéâtre de la Fédération, puisque la dernière liste ça sera chez TF1. C'est un moment particulier. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des salariés de la Fédération, qui depuis 14 ans me supportent... Et quand on dit supporter, ça peut avoir deux sens ! Mais eux m’ont vraiment supporté, a souri Didier Deschamps. Je les remercie pour leur bienveillance, leur attention... Une autre partie qui est importante, c’est surtout de les remercier d’avoir tout fait pour mettre l’équipe de France dans les meilleures conditions ».