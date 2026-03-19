Mercato - OM : Des années sont passées, il balance tout sur le canular avec Didier Deschamps pour un transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une personne qui a pesé dans le palmarès de l'Olympique de Marseille. Et ce, tant lors de sa carrière de joueur qu'après sa reconversion comme entraîneur. Didier Deschamps est parti fâché avec une partie des supporters de l'OM en 2012 pour récupérer les rênes de l'équipe de France. Mais des années plus tôt, il a été utilisé pour donner des sueurs froides à un collègue...

Didier Deschamps est un nom important dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a été le capitaine de l'équipe championne d'Europe en 1993 et le seul donc avant que Marquinhos ne soulève la Ligue des champions pour le PSG le 31 mai 2025. En parallèle, il a remporté plusieurs titres de champion de France avec l'OM en 1990 et 1992 avant d'en faire de même comme entraîneur sur le banc de touche en 2010 sans oublier ses trois Coupes de la Ligue de suite entre 2010 et 2012.

Jean Fernandez à @Nice_Matin : "En 2005, je signe à l’OM. Ribery doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck: « Allo, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il… — OManiaque (@OManiaque) March 19, 2026

«J’ai eu Didier Deschamps au téléphone, il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco» Avant de prendre les rênes de l'OM en 2009, Didier Deschamps s'est occupé de l'AS Monaco entre 2001 et septembre 2005 à cause de résultats en deçà des attentes de la direction monégasque. Mais quelques semaines avant cela, Deschamps aurait pu recruter Franck Ribéry. C'est du moins ce qu'a tenté de faire croire l'ancien attaquant du Bayern Munich et de l'OM à Jean Fernandez, son coach de l'époque à l'Olympique de Marseille, au téléphone. « En 2005, je signe à l’OM. Ribery doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck: « Allo, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il me veut. Monaco est d’accord. Il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco »», a raconté Jean Fernandez pour Nice-Matin.