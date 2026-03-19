Mercato - PSG : La prochaine signature d’un international français confirmée dans la presse ?

Pierrick Levallet

En plus de préparer son recrutement pour l’été prochain, le PSG cherche à sceller l’avenir de quelques joueurs en interne. Le club de la capitale travaillerait d’ailleurs sur un nouveau contrat pour un international français. Et la signature de ce dernier semble se confirmer petit à petit dans la presse.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Les champions d’Europe 2025 auraient toutefois prévu un mercato plus mouvementé l’été prochain. Les dirigeants parisiens entendraient renforcer leur groupe pour la saison prochaine, afin d'éviter les problèmes rencontrés cette saison notamment. Et en parallèle, les Rouge-et-Bleu souhaiteraient sceller l’avenir de certains joueurs déjà présents dans l’effectif de Luis Enrique.

PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre https://t.co/WvlJbbJCtD — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Le PSG touche au but pour une prolongation Le PSG toucherait même au but sur un dossier. Les dirigeants parisiens avanceraient dans le bon sens dans les négociations avec Bradley Barcola. L’international français ne serait plus très loin de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Le Parisien avait récemment révélé que son avenir dans la capitale n’avait jamais été remis en cause. Et la tendance semble plus que jamais à une prolongation.