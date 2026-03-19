Mercato - PSG : La prochaine signature d’un international français confirmée dans la presse ?

En plus de préparer son recrutement pour l’été prochain, le PSG cherche à sceller l’avenir de quelques joueurs en interne. Le club de la capitale travaillerait d’ailleurs sur un nouveau contrat pour un international français. Et la signature de ce dernier semble se confirmer petit à petit dans la presse.
Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Les champions d’Europe 2025 auraient toutefois prévu un mercato plus mouvementé l’été prochain. Les dirigeants parisiens entendraient renforcer leur groupe pour la saison prochaine, afin d'éviter les problèmes rencontrés cette saison notamment. Et en parallèle, les Rouge-et-Bleu souhaiteraient sceller l’avenir de certains joueurs déjà présents dans l’effectif de Luis Enrique.
Le PSG touche au but pour une prolongation
Le PSG toucherait même au but sur un dossier. Les dirigeants parisiens avanceraient dans le bon sens dans les négociations avec Bradley Barcola. L’international français ne serait plus très loin de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Le Parisien avait récemment révélé que son avenir dans la capitale n’avait jamais été remis en cause. Et la tendance semble plus que jamais à une prolongation.
Bradley Barcola va étendre son engagement au PSG ?
D’après les informations de Média Foot, les discussions entre le PSG et Bradley Barcola seraient presque closes. Il ne manquerait plus que l’accord définitif de l’attaquant de 23 ans pour boucler le dossier. Sauf retournement de situation, l’ancien de l’OL devrait lier son avenir aux pensionnaires de la Ligue 1 pour quelques années supplémentaires. Une aubaine pour le PSG, tant Bradley Barcola était convoité sur le mercato. Récemment, le Bayern Munich et Liverpool étaient annoncés comme intéressés par l’ailier parisien. L'international français devrait finalement rester chez les champions d'Europe en titre.