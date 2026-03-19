Patrice Evra clashé par un ancien joueur qui lui reproche la «honte» de Knysna

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Patrice Evra a vivement critiqué une décision qui fait actuellement polémique dans le monde du football. De quoi lui attirer les foudres d’un ancien joueur, lui reprochant notamment l’épisode de Knysna avec l’équipe de France en 2010.

Mardi soir, alors que les fans de football avaient les yeux rivés sur la Ligue des champions, la CAF annonçait la défaite du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations par forfait, provoquant ainsi le sacre du Maroc sur tapis vert. Une décision, justifiée par la sortie du terrain des Lions de la Teranga, est loin de faire l’unanimité.

CAN 2025 - Maroc/Sénégal : «Vous faites mal à toute l’Afrique», le scandale de trop pour Patrice Evra… https://t.co/HdqjRWuEnN — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Patrice Evra très critique après la décision de la CAF « C’est une honte pour le foot africain. Un scandale, a notamment critiqué Patrice Evra sur ses réseaux sociaux, dans des propos rapportés par Foot Mercato. On a tous vu de nos yeux que le Sénégal a gagné. Mais je me pose une question : pourquoi personne ne parle de cet arbitre ? Où est cet arbitre ? Qu’est devenu cet arbitre ? Mes frères marocains, je vous aime bien mais à un moment faut pas abuser les gars. La Coupe d’Afrique a vraiment perdu toute sa crédibilité. Y’a de quoi rigoler, deux mois après, le Maroc est champion d’Afrique. Quand j’ai eu la notif, j’ai cru à un poisson d’avril. En tout cas, les vrais champions c’est le Sénégal, et ça restera le Sénégal. Ya eu un désastre mais l’arbitre a fait rejouer le match et il a été gagné sur le terrain par le Sénégal… mais bon… Plus rien surprend dans le foot et c’est pour ça que je regarde moins le foot parce que des décisions comme ça c’est un scandale. » Julian Palmieri lui a répondu sur X.