Equipe de France - La dernière liste avant la Coupe du monde : Une surprise préparée par Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, tout le monde voudra faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Les places sont chères pour y figurer et voilà qu’on pourrait avoir quelques indices sur qui y figurera à l’occasion de la prochaine liste donnée par le sélectionneur des Bleus ce jeudi. Forcément, à l'approche de celle-ci, on se demande si on aura le droit à quelques surprises…

Le 26 et le 29 mars, aux Etats-Unis, l’équipe de France va disputer des matchs amicaux face au Brésil et la Colombie. Deux rendez-vous qui interviennent à quelques mois de la Coupe du monde et qui pourraient permettre à certains de gagner des points pour figurer dans la liste de Didier Deschamps. Encore faut-il être appelé par le sélectionneur pour disputer donc ces deux rencontres. C’est ce jeudi que Deschamps va dévoiler quels seront les joueurs convoqués avec les Bleus. Une ultime liste avant celle de la Coupe du monde très attendue par certains.

Sortie en boite de nuit : Didier Deschamps a recadré ses joueurs après cette bêtise ! https://t.co/bNXNQJagdy — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Des petits nouveaux en équipe de France ? D’ici quelques jours, verra-t-on une ou plusieurs nouvelles têtes débarquer à Clairefontaine pour rejoindre le rassemblement de l’équipe de France ? Il y a quelques prétendants pour découvrir les Bleus à l’occasion des deux prochains matchs face au Brésil et la Colombie. Compte tenu de la situation de Lucas Chevalier, une place pourrait se libérer dans la hiérarchie des gardiens. Le portier du PSG sera-t-il absent ? Si tel était le cas, cela pourrait notamment profiter à Robin Risser, auteur d’une très bonne saison dans les buts du RC Lens, ou encore à Jean Butez, qui se distingue en Italie avec Côme. Un autre joueur des Sang et Or pourrait également connaitre sa grande première avec l’équipe de France : Matthieu Udol. Dernièrement, l’arrière gauche lensois n’a cessé de faire forte impression, voyant de nombreux observateurs pousser pour sa sélection.