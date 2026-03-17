«Il n’y en avait que pour Zidane» et ce joueur de l’équipe en a fait les frais

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane aura été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Considéré comme un véritable artiste, le milieu offensif attirait toute la lumière sur lui, surtout en équipe de France. Il n’y avait d’yeux que Zizou chez les Bleus au détriment de certains qui pouvaient alors l’accompagner en sélection.

Passé par l’AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane a également fait les beaux jours de l’équipe de France. Comment oublier ce doublé en finale de la Coupe du monde 1998 face au Brésil qui avait offert aux Bleus leur première étoile. Et voilà que deux ans plus tard, en 2000, Zidane et la France remportaient également l’Euro. A cette époque, Zizou était plus que jamais le visage de la sélection tricolore, de quoi faire de l’ombre à ses coéquipiers.

«Je lui dois tout ça» : Le jour où Zidane a fait basculer sa carrière ! https://t.co/dFPy5q4924 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Un mec d’une intelligence comme j’ai rarement vu chez un footballeur » Et voilà qu’avec cette lumière sur Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff en a fait les frais. C’est Pierre Ménès qui a expliqué cela à l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube. Ainsi, le journaliste sportif a fait savoir : « Est-ce que je pense qu’un joueur comme Djorkaeff était sous-côté ? Oui un peu parce qu’il était un peu comme tout le monde, il était avec Zidane donc il n’y en avait que pour Zidane. Youri, c’était une petite cage thoracique, un petit moteur, un petit physique, pas puissant, pas rapide, mais un sens du but et une vitesse d’exécution avec la balle exceptionnelle. Et puis un mec d’une intelligence comme j’ai rarement vu chez un footballeur ».