«J’avais les glandes» : La décision en équipe de France qui a agacé Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Avant de raccrocher les crampons, Zinédine Zidane a vécu une dernière compétition en équipe de France. L’ancien numéro 10 a mis un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2006. Seulement, une décision chez les Bleus pendant le tournoi n’a pas manqué d’agacer le Ballon d’Or 1998, qui l’avait alors fait savoir.

Zinédine Zidane a mis un terme à sa carrière presque sur le toit du monde. Le Ballon d’Or 1998 a raccroché les crampons après la Coupe du monde 2006, suite à son « coup de boule » en finale sur Marco Materazzi contre l’Italie. Mais avant le match contre la Squadra Azzurra, l’ancien numéro 10 a connu un autre moment tendu pendant la compétition. Le capitaine des Bleus n’avait pas apprécié une décision de Raymond Domenech lors du second match de poules contre la Corée du Sud.

Le coup de gueule de Zidane, «je ne mérite pas ce traitement» https://t.co/CQHsvQGLg6 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Ce n’était pas clair» « C’est compliqué. Je suis suspendu le troisième match, qui est décisif face au Togo (2-0). Il faut gagner. On a mal démarré la compétition. Je sors lors du deuxième match face à la Corée du Sud (1-1)... Il (Raymond Domenech) me sort pour faire entrer David Trezeguet (90e + 1). Mais qui va le faire marquer, David ? Ce n’était pas clair. J’avais les glandes et je le lui ai fait savoir. Il y a plein de choses qui s’étaient aussi passées, avant. Des histoires racontées sur mon retour qui n’étaient pas la réalité. J’ai décidé de tracer mon truc à ce moment. On a même décidé de tracer notre truc ensemble. Et ça allait le faire. C’était lancé » avait expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.