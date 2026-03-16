«Ça ne me choque pas» : La scène à l’étranger avec Zinédine Zidane qui fait parler !

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. S’il a raccroché les crampons en 2006, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France reste une figure importante du football. Alors forcément, le Ballon d’Or 1998 se fait remarquer à chacune de ses apparitions. Une scène à l’étranger n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler.
S’il a pris sa retraite en 2006 après son « coup de boule » sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde, Zinédine Zidane reste toujours une figure importante du football mondial. L’ancien entraîneur du Real Madrid continue de faire parler de lui malgré lui. Alors forcément, le Ballon d’Or 1998 se fait remarquer à chacune de ses apparitions publiques. Une scène à l’étranger n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir sur le plateau du Canal Football Club.
«Il sort d'un match de foot et il est Zidane»
« La sortie de Zidane au Bernabeu avec la presse ? On sait comment est la presse espagnole, moi là ça ne me choque pas. Il allait voir son équipe jouer, il sort du stade Zinedine Zidane est dans la rue, les journalistes sont là. Quand il est harcelé par les journalistes quand il va à l'enterrement de Rolland Courbis, ça me heurte par rapport au contexte, mais là il sort d'un match de foot et il est Zidane. S'il est en train de dîner avec sa femme, je vais dans votre sens, là ça ne me choque pas particulièrement » a lancé Bertrand Latour dans l’émission de Canal + animée par Hervé Mathoux.
Zidane bientôt à la tête de l'équipe de France ?
Même lorsqu’il souhaite encourager le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions, Zinédine Zidane ne peut pas passer incognito bien longtemps. Il faut dire que la presse, tant française qu’étrangère, ne manque jamais une occasion d’essayer de lui soutirer des informations. Et avec son avenir qui ne cesse d’être remis sur la table, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France étant pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus après la Coupe du monde 2026, la situation n’est pas prête de s’arranger.