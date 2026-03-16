Le coup de gueule de Zidane, «je ne mérite pas ce traitement»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il semble relativement calme et posé en apparence, Zinedine Zidane a déjà prouvé plus d'une fois qu'il pouvait avoir un tempérament de feu et réagir de manière impulsive. C'est précisément ce qu'il s'est passé ce jour-là, en conférence de presse, et Zidane n'avait pas hésité à s'en prendre aux journaliste au sujet du traitement qu'il subissait.

Les faits remontent au mois de février 2021, alors que Zinedine Zidane vivait sa seconde expérience en tant qu'entraîneur du Real Madrid : le coach tricolore est annoncé avec insistance sur le départ, et ce traitement médiatique ne lui plaisait absolument pas. A l'occasion d'une conférence de presse, Zidane n'avait pas hésité à prendre la parole avec un discours cash et dirigé vers les journalistes remettant en cause sa capacité à pouvoir continuer son aventure au Real Madrid.

Équipe de France - Zidane après Deschamps : Un avertissement est lancé https://t.co/CYzPziK9d5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je suis remonté » « J’ai l’impression qu’ici, à chaque conférence de presse on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé. Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match ? Eh bien non, je ne suis pas content. Je suis remonté, remonté contre la presse, car j’estime que je ne mérite pas ce traitement », avait expliqué Zinedine Zidane, qui a donc tenu à passer un message à la presse espagnole ce jour-là.