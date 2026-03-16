Équipe de France - Coupe du Monde 2026 : Les dernières infos sur la liste de Deschamps

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026, la dernière compétition pour Didier Deschamps. Tout le monde veut y être, mais les places sont comptées et la prochaine liste du sélectionneur de l’équipe de France pourrait déjà donner le ton.

Tous les yeux sont déjà tournés vers la Coupe du monde. Mais avant ça, l’équipe de France disputera deux matchs amicaux aux Etats-Unis, face au Brésil et à la Colombie. Et la liste que dévoilera Didier Deschamps le 19 mars prochain, pourrait bien nous donner des gros indices concernant l’équipe que l’on verra au Mondial.

Il balance sur Canal+, la sortie qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé https://t.co/JaVLPhuRDS — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Dans l'esprit du staff, Kanté fait partie des partants » Evidemment, certaines places sont assurées, avec Didier Deschamps qui ne séparera jamais de ses cadres. Mais il reste encore de la place pour quelques surprises et Bertrand Latour a livré les dernières informations à ce sujet. « Khephren Thuram à la Coupe du monde ? Les infos que j'ai, de ce que je sais, il est dans la salle d'embarquement et il est invité. Mais s'il n'y a pas de malade, il ne montera pas dans l'avion parce qu'il y a de la concurrence. Dans l'esprit du staff, Kanté est beaucoup plus haut et fait partie des partants » a expliqué le journaliste, dans le Canal Football Club de ce dimanche.