Mercato : Un attaquant de l'équipe de France va changer de club juste avec la Coupe du monde ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à chaque fois à l'approche d'une grande compétition internationale, le mercato s'accélère. Tous les sélectionneurs souhaiteraient que l'avenir de leurs joueurs soient réglés avant le coup d'envoi du tournoi. Et cela tombe bien puisque Jean-Philippe Mateta pourrait être transféré à l'AC Milan juste avant la Coupe du monde.

La Coupe du monde approche à grands pas... tout comme l'ouverture du mercato estival. Une combinaison que les sélectionneurs n'apprécient pas beaucoup et qui pourrait une nouvelle fois poser problème. C'est notamment le cas en équipe de France où certains joueurs convoqués par Didier Deschamps n'ont pas encore régler leur avenir. Mais pour l'un d'entre eux, tout pourrait aller très vite.

Mateta vers l'AC Milan ? En effet, selon les informations de Tuttosport, Jean-Philippe Mateta serait très proche de l'AC Milan. Auteur d'une solide saison en Premier League avec Crystal Palace, le buteur français a même inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano (1-0). Suffisant pour convaincre les Rossoneri de le recruter. D'ailleurs, il pourrait accompagner son actuel coach puisqu'Oliver Glasner va quitter le club londonien pour remplacer Massimiliano Allegri à la tête de l'AC Milan. Et d'après Il Tirreno, tout pourrait même être réglé avant le coup d'envoi de la Coupe du monde aussi bien pour Glasner que pour Mateta.