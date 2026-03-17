Zinedine Zidane : Son salaire a provoqué des moqueries au Real Madrid

En 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour passer une nouvelle étape dans sa carrière en signant au Real Madrid. A l'époque, la Casa Blanca avait dépensé une énorme somme pour s'offrir le Français, tout en lui confiant un gros salaire. Mais voilà que ce sujet ne manquait pas de faire parler dans le vestiaire de la Casa Blanca, Zidane étant alors visé par certaines blagues.
Avant d'être l'entraîneur que l'on connait aujourd'hui, Zinedine Zidane a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ayant débuté sa carrière à l'AS Cannes, le Français a ensuite évolué aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus, puis au Real Madrid. C'est en 2001 que le milieu offensif a quitté l'Italie pour poser ses valises dans la capitale espagnole. Forcément, compte tenu de l'investissement réalisé par le Real Madrid, on attendant beaucoup de Zidane. Le fait est que ses premiers matchs ont été compliqués et Zizou n'avait alors pas été épargné par la presse ibérique.
« Je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire »
Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Ivan Helguera n'avait d'ailleurs pas manqué de le chambrer à propos de son salaire et de ses performances en deçà. Ainsi, invité du podcast Bajo Los Palos, il a notamment révélé : « Avec Zizou, on se parlait beaucoup. Il était le numéro 5 dans le vestiaire et moi le 6. Je lui disais : « Tu es trop tendu, j'ai l'impression de ne plus te voir alors que tu valais tellement cher, je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire ». On s'entendait très bien, il riait beaucoup ».
« Il va mettre six mois à se sentir bien »
Frédéric Hermel s'était d'ailleurs déjà exprimé à propos des débuts difficiles de Zinedine Zidane au Real Madrid. Le journaliste expliquait alors : « Pourquoi les premiers mois de Zidane ont été compliqués ? Le problème est d’abord familial. Il y a une telle folie médiatique autour de lui que Zidane a peur pour ses enfants. Il fallait voir, c’était un truc de malade. Il y a des paparazzi qui font des photos des gamins dans le jardin. Cette folie l’étouffe et l’inquiète. Du coup, c’est compliqué sur le terrain, en plus il n’y a pas vraiment de place pour lui. Il va mettre six mois à se sentir bien. (...) Quand il signe, les médias le trouvent génial, et au bout de trois semaines, il n’a pas marqué 10 buts alors ils le descendent. Exactement comme avec Hazard aujourd’hui. L’impatience de la presse et des supporters à Madrid est insupportable. En Espagne, il y a quatre quotidiens nationaux, tous centrés sur le foot. Automatiquement, Zidane prend tout en pleine figure. Il vient d’arriver, il est au centre de tout. C’est rude ».