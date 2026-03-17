Zinedine Zidane : Son salaire a provoqué des moqueries au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour passer une nouvelle étape dans sa carrière en signant au Real Madrid. A l'époque, la Casa Blanca avait dépensé une énorme somme pour s'offrir le Français, tout en lui confiant un gros salaire. Mais voilà que ce sujet ne manquait pas de faire parler dans le vestiaire de la Casa Blanca, Zidane étant alors visé par certaines blagues.

Avant d'être l'entraîneur que l'on connait aujourd'hui, Zinedine Zidane a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ayant débuté sa carrière à l'AS Cannes, le Français a ensuite évolué aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus, puis au Real Madrid. C'est en 2001 que le milieu offensif a quitté l'Italie pour poser ses valises dans la capitale espagnole. Forcément, compte tenu de l'investissement réalisé par le Real Madrid, on attendant beaucoup de Zidane. Le fait est que ses premiers matchs ont été compliqués et Zizou n'avait alors pas été épargné par la presse ibérique.

«Tu es un co**ard» : L’improbable punchline du Zinedine Zidane, qui ressort des années après ! https://t.co/CebIEBSbcM — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire » Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Ivan Helguera n'avait d'ailleurs pas manqué de le chambrer à propos de son salaire et de ses performances en deçà. Ainsi, invité du podcast Bajo Los Palos, il a notamment révélé : « Avec Zizou, on se parlait beaucoup. Il était le numéro 5 dans le vestiaire et moi le 6. Je lui disais : « Tu es trop tendu, j'ai l'impression de ne plus te voir alors que tu valais tellement cher, je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire ». On s'entendait très bien, il riait beaucoup ».