Real Madrid : La vie de ce joueur s'est transformée en calvaire... à cause des jeux vidéos

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire le Real Madrid a signé des grands joueurs. Mais tous n’ont pas réussi à s’imposer au sein de l’exigent club madrilène. A la fin des années 1990, un Brésilien signe en faveur des Merengue, mais ne parviendra pas à s’imposer, notamment à cause d’un étrange problème autour des jeux vidéo. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais le Real Madrid fait partie des clubs les plus exigeants de la planète. Si aujourd’hui, le club madrilène rencontre quelques difficultés, l’état d’esprit d’un joueur portant ses couleurs se doit d’être irréprochable. Mais en plus de cela, un joueur du Real Madrid doit également être en parfaite condition physique afin de performer dans toutes les compétitions.

Zé Roberto, sobre a sua passagem pelo Real Madrid:



"Recém-casado, a sua 'testo' tá lá em cima. Eu parecia um galo, pô. Imagina o cara transando o dia todo e à noite perdendo o sono jogando videogame. Eu perdi toda a minha performance."



pic.twitter.com/Tc9dOZ59oa — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) March 14, 2026

« Les jeux vidéo m’ont beaucoup desservi » En 1997, le jeune Zé Roberto, qui connaître son heure de gloire dans les années 2000 au Bayern Munich, signe au Real Madrid. Pour Globo, ce dernier est revenu sur son échec en Espagne. « J’ai eu beaucoup de mal à digérer tout ça. Les jeux vidéo m’ont beaucoup desservi. A peine marié, je ressemblais à un coq. Je passais mes journées avec ma copine et le soir, je jouais aux jeux vidéo. J’étais démotivé, j’arrivais à l’entraînement avec des cernes sous les yeux », a ainsi confié Zé Roberto au média brésilien, lui qui a concédé qu’il était complètement accro au jeu « Crash Bandicoot » à l’époque.