Real Madrid : La vie de ce joueur s'est transformée en calvaire... à cause des jeux vidéos

Au cours de son histoire le Real Madrid a signé des grands joueurs. Mais tous n’ont pas réussi à s’imposer au sein de l’exigent club madrilène. A la fin des années 1990, un Brésilien signe en faveur des Merengue, mais ne parviendra pas à s’imposer, notamment à cause d’un étrange problème autour des jeux vidéo. Explications.
Ce n’est pas un secret, mais le Real Madrid fait partie des clubs les plus exigeants de la planète. Si aujourd’hui, le club madrilène rencontre quelques difficultés, l’état d’esprit d’un joueur portant ses couleurs se doit d’être irréprochable. Mais en plus de cela, un joueur du Real Madrid doit également être en parfaite condition physique afin de performer dans toutes les compétitions.
« Les jeux vidéo m’ont beaucoup desservi »
En 1997, le jeune Zé Roberto, qui connaître son heure de gloire dans les années 2000 au Bayern Munich, signe au Real Madrid. Pour Globo, ce dernier est revenu sur son échec en Espagne. « J’ai eu beaucoup de mal à digérer tout ça. Les jeux vidéo m’ont beaucoup desservi. A peine marié, je ressemblais à un coq. Je passais mes journées avec ma copine et le soir, je jouais aux jeux vidéo. J’étais démotivé, j’arrivais à l’entraînement avec des cernes sous les yeux », a ainsi confié Zé Roberto au média brésilien, lui qui a concédé qu’il était complètement accro au jeu « Crash Bandicoot » à l’époque.
« J’ai pris du poids sans m’en rendre compte »
Mais à ces problèmes d’addiction aux jeux vidéo, vient s’ajouter un autre problème pour le milieu brésilien : « Au petit matin, j’avais faim alors je mangeais des gâteaux. Beaucoup de gâteaux. On m’apportait la boite, j’en mangeais un puis finissais la boite. Après il y avait la collation, les soda… J’ai pris du poids sans m’en rendre compte. Et j’étais stressé à cause du jeu. C’est quelque chose qui perturbe de nombreux joueurs aujourd’hui », conclut Zé Roberto, qui réussira toutefois à rebondir en Allemagne après cet épisode très compliqué à Madrid.