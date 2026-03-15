Real Madrid : Kylian Mbappé dit stop !

Victime d’une entorse du genou le 21 février dernier, cela fait un peu plus de trois semaines que Kylian Mbappé est éloigné des terrains. Sa présence dans la prochaine liste de Didier Deschamps, que le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera jeudi prochain, est même incertaine, mais l’attaquant du Real Madrid a décidé de dire stop.
Trois jours après sa victoire face à Manchester City (3-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid a enchaîné en championnat en s’imposant contre Elche (4-1) samedi. Le tout sans Kylian Mbappé. Touché au genou le 21 février dernier sur la pelouse d’Osasuna (2-1), l’attaquant âgé de 27 ans n’a pas encore fait son retour, mais cela ne devrait plus tarder.
« Je veux qu’il puisse aller à Manchester »
« Je veux qu’il puisse aller à Manchester, nous allons voir comment il se sent. Dimanche, nous prendrons une décision. Il va de mieux en mieux chaque jour, son évolution est celle que nous attendions. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le vois très bien. Il ne sera pas là demain, mais j’ai confiance pour qu’il voyage à Manchester. J’espère qu’il pourra être là, ensuite nous verrons avec la France », déclarait Alvaro Arbeloa vendredi en conférence de presse.
Mbappé veut être là contre Manchester City
Comme indiqué par AS, le souhait de l’entraîneur du Real Madrid va être exaucé, puisque Kylian Mbappé veut être présent pour le match retour face à Manchester City, mardi à l’Etihad Stadium. Le traitement qu’il a suivi ces trois dernières semaines porte ses fruits et bien qu’il ne soit pas encore totalement remis, le capitaine de l’équipe de France veut faire le déplacement avec ses coéquipiers, mais pas en tant que simple accompagnateur. Il devrait en revanche être sur le banc au coup d’envoi, mais pourrait disputer quelques minutes si besoin. Reste à savoir désormais si Didier Deschamps le convoquera tout de même pour les deux matchs amicaux qui attendent les Bleus, le 26 mars contre le Brésil à Boston et le 29 face à la Colombie à Washington.