Real Madrid : Kylian Mbappé dit stop !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une entorse du genou le 21 février dernier, cela fait un peu plus de trois semaines que Kylian Mbappé est éloigné des terrains. Sa présence dans la prochaine liste de Didier Deschamps, que le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera jeudi prochain, est même incertaine, mais l’attaquant du Real Madrid a décidé de dire stop.

Trois jours après sa victoire face à Manchester City (3-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid a enchaîné en championnat en s’imposant contre Elche (4-1) samedi. Le tout sans Kylian Mbappé. Touché au genou le 21 février dernier sur la pelouse d’Osasuna (2-1), l’attaquant âgé de 27 ans n’a pas encore fait son retour, mais cela ne devrait plus tarder.

«Je ne pense pas l’avoir assez dit...», la révélation de Kylian Mbappé sur le PSG ! https://t.co/PXWXd1PP4m — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je veux qu’il puisse aller à Manchester » « Je veux qu’il puisse aller à Manchester, nous allons voir comment il se sent. Dimanche, nous prendrons une décision. Il va de mieux en mieux chaque jour, son évolution est celle que nous attendions. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le vois très bien. Il ne sera pas là demain, mais j’ai confiance pour qu’il voyage à Manchester. J’espère qu’il pourra être là, ensuite nous verrons avec la France », déclarait Alvaro Arbeloa vendredi en conférence de presse.