Malaise avec l’équipe de France : Deschamps interpellé par un joueur ?

La Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) approche à grands pas. L’occasion pour certains joueurs dotés du statut d’international de prendre la parole sur leur désir d’y prendre part à la fin de la saison. Absent des radars depuis 2024 avec l’équipe de France, il a envoyé un message clair à Didier Deschamps en interview, souhaitant bénéficier d’une audience.
A la tête de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012, Didier Deschamps a dû gérer quelques cas de mécontentements chez les joueurs non sélectionnés ou ne jouant pas suffisamment à leur goût. Samir Nasri, privé de Coupe du monde 2014, avait notamment communiqué dans les médias sa colère de ne pas avoir été sélectionné malgré ses performances en club avec Manchester City. Jeremy Mathieu a récemment pris la parole sur beIN SPORTS pour revenir sur le retournement de veste de Didier Deschamps concernant sa participation à l’Euro 2016. Aux abonnés absents depuis plus d’un an désormais, un international français est monté au créneau ces dernières heures.
«Personne ne me voit»
Par l’intermédiaire d’une interview accordée au journal L’Équipe, Youssouf Fofana (27 ans) s’est plaint du manque d’exposition dont il souffre en raison des droits télévisés de la Serie A en France. « La Serie A, on a passé quelques mois sans la voir en France l'an dernier (*), je suis un dommage collatéral. (Rires.) Je passe un cap dans ma carrière chez un géant d'Italie et personne ne me voit, je n'ai pas de retour sur investissement. (Rires.) Je ne suis pas pris en compte dans les débats médiatiques sur ceux qui pourraient aller ou non à la Coupe du monde. Et c’est dommage ». Ce qui, à son sens, l’a grandement desservi pour postuler à une convocation en équipe de France.
«Je ne sais pas si je peux appeler le sélectionneur pour lui demander pourquoi»
La dernière fois qu’il fut retenu par Didier Deschamps remonte à l’automne 2024 avec une victoire de l’équipe de France en Ligue des nations en Belgique (2-1). Depuis, silence radio. Une incompréhension pour le principal concerné qui a pris les devants pendant son entretien avec le quotidien sportif. « J’ai 25 sélections, mais ce ne sont que 25, donc je ne sais pas si je peux appeler le sélectionneur pour lui demander pourquoi il ne m’a plus convoqué. Je respecte ses décisions, mais ce serait intéressant d’en discuter en face à face si l’occasion se présente. Je ne suis pas fataliste, j’ai un passeport français, je suis sélectionnable et surtout j’ai très envie d’aller à la Coupe du monde. Pour y croire, je dois finir la saison mieux que je ne l’ai commencée ». Reste à savoir si un coup de téléphone sera passé avec le sélectionneur.