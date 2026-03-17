Malaise avec l’équipe de France : Deschamps interpellé par un joueur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) approche à grands pas. L’occasion pour certains joueurs dotés du statut d’international de prendre la parole sur leur désir d’y prendre part à la fin de la saison. Absent des radars depuis 2024 avec l’équipe de France, il a envoyé un message clair à Didier Deschamps en interview, souhaitant bénéficier d’une audience.

A la tête de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012, Didier Deschamps a dû gérer quelques cas de mécontentements chez les joueurs non sélectionnés ou ne jouant pas suffisamment à leur goût. Samir Nasri, privé de Coupe du monde 2014, avait notamment communiqué dans les médias sa colère de ne pas avoir été sélectionné malgré ses performances en club avec Manchester City. Jeremy Mathieu a récemment pris la parole sur beIN SPORTS pour revenir sur le retournement de veste de Didier Deschamps concernant sa participation à l’Euro 2016. Aux abonnés absents depuis plus d’un an désormais, un international français est monté au créneau ces dernières heures.

Didier Deschamps, France’s head coach, stated that players’ ability to concentrate has DROPPED DRASTICALLY.



“I’ve had 45-MINUTE talks and they feel WAY TOO LONG for them. Today their attention span is about 10 MINUTES.” pic.twitter.com/i10CEhzIVs — The Footy Section (@FTBLsection) March 11, 2026

«Personne ne me voit» Par l’intermédiaire d’une interview accordée au journal L’Équipe, Youssouf Fofana (27 ans) s’est plaint du manque d’exposition dont il souffre en raison des droits télévisés de la Serie A en France. « La Serie A, on a passé quelques mois sans la voir en France l'an dernier (*), je suis un dommage collatéral. (Rires.) Je passe un cap dans ma carrière chez un géant d'Italie et personne ne me voit, je n'ai pas de retour sur investissement. (Rires.) Je ne suis pas pris en compte dans les débats médiatiques sur ceux qui pourraient aller ou non à la Coupe du monde. Et c’est dommage ». Ce qui, à son sens, l’a grandement desservi pour postuler à une convocation en équipe de France.