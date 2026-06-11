Mercato - PSG : 18 ans plus tard, Pauleta fait un aveu surprenant sur son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vu passer quelques icônes en 56 années d'existence. Pedro Miguel Pauleta, lorsque le PSG ne jouait pas les premiers rôles en France et en Europe, en est une. En seulement cinq ans, Pauleta est tombé amoureux du club parisien au point d'être émotionnellement touché à son départ et près de 20 ans plus tard. D'ailleurs, il aurait annulé son projet de retraite si le Paris Saint-Germain n'était pas parvenu à se maintenir en Ligue 1 en 2007/2008.

A 30 ans, Pedro Miguel Pauleta troquait la tunique des Girondins de Bordeaux pour celle du PSG. A l'été 2003, dans la foulée du départ de Ronaldinho vers le FC Barcelone, l'attaquant portugais prenait ses quartiers au Camp des Loges et a enchanté un bon nombre des supporters du Paris Saint-Germain. Pendant cinq saisons, Pauleta a marqué but sur but au point d'en devenir le meilleur buteur de l'histoire du club avec 109 réalisations.

Pauleta finit en larmes au moment de parler de son départ du PSG En 2008, à 35 ans, Pedro Miguel Pauleta prenait la décision de mettre un terme à sa carrière dans un contexte sportif critique pour le PSG puisque le club de son cœur se battait pour sa survie dans l'élite du football français. Un moment fort en émotion pour le Portugais qui n'a pas dissimulé ses larmes pendant une interview avec les médias du Paris Saint-Germain pour le podcast : Où tu es, nous sommes là, près de 20 ans après. « Mon dernier match au Parc contre Saint-Etienne, j'avais une pression énorme dans ce match. Je ne voulais pas... (il soupire et se laisse gagner par l'émotion). Je ne voulais pas penser à moi pendant ce match. C'était mon dernier match, un match durant lequel je méritais de dire au revoir aux supporters. C'est un club qui m'a beaucoup donné. Il m'a plus donné que je ne lui ai donné ».