Pauleta prend la pose avec une légende de l'OM : Il n'y croit toujours pas !

Légende du PSG dont il a été le meilleur buteur de l'histoire pendant quelques années, Pedro Miguel Pauleta s'est récemment réjoui d'avoir eu l'occasion de prendre une photo avec un certain Jean-Pierre Papin, qui est quant à lui une légende de l'OM.
Légende du PSG où il a évolué entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta a clairement marqué de son empreinte son passage au club de la capitale grâce notamment à ses 109 buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avant l'arrivée du Qatar et le passage de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Kylian Mbappé qui lui ont succédé à tour de rôle. Malgré son statut dans l'histoire du PSG, Pauleta reconnaît qu'il est un grand fan de Jean-Pierre Papin, une légende de l'OM.
Pauleta se souvient de sa rencontre avec Papin
« Quand j’arrive à Bordeaux, Jean-Pierre Papin y avait joué quelques années auparavant, trois ans je crois. Après un match, il rentre dans le vestiaire… Quand je vois Jean-Pierre, je me dis ‘"putain, c’était un joueur que j’adorais". J’ai demandé une photo avec lui, et avant ça, c’est lui qui m’a demandé mon maillot… Jean-Pierre Papin me demandait mon maillot, waouh… Bien sûr, je lui ai tout de suite donné (rires) ! On a fait une photo que j’ai gardée à la maison », raconte-t-il au micro d'ICI Paris avant d'en rajouter une couche.
«Quand je vois Jean-Pierre, je me dis ‘"putain, c’était un joueur que j’adorais"»
« Moi, j’aime le foot, j’ai toujours admiré le foot. A un moment, le foot, c’était ma profession, et jamais ne je pensais que ça arriverait un jour. J’habitais dans une île où le maximum c’était la troisième division, et il n’y avait pas de professionnalisme… J’ai toujours regardé les grands joueurs au Portugal, mais aussi en Europe. Et là, j’étais avec eux, c’était magnifique. Le foot, c’est ma vie, ma passion, et c’est juste après ma famille… Marquer des buts, faire vibrer des gens, et les gens ont besoin de ça », ajoute Pedro Miguel Pauleta.