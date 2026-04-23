Pauleta prend la pose avec une légende de l'OM : Il n'y croit toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du PSG dont il a été le meilleur buteur de l'histoire pendant quelques années, Pedro Miguel Pauleta s'est récemment réjoui d'avoir eu l'occasion de prendre une photo avec un certain Jean-Pierre Papin, qui est quant à lui une légende de l'OM.

Légende du PSG où il a évolué entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta a clairement marqué de son empreinte son passage au club de la capitale grâce notamment à ses 109 buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avant l'arrivée du Qatar et le passage de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Kylian Mbappé qui lui ont succédé à tour de rôle. Malgré son statut dans l'histoire du PSG, Pauleta reconnaît qu'il est un grand fan de Jean-Pierre Papin, une légende de l'OM.

🚨Il y a 19 ans jour pour jour.



Deux buts et deux passes décisives pour Pauleta ✅



Dont ce coup-franc face à sa victime préférée : Fabien Barthez 🚀



⚽️ PSG 4-0 Nantes https://t.co/EnA5BKcQlI — Raph Chader (@RaphChader) April 21, 2026

Pauleta se souvient de sa rencontre avec Papin « Quand j’arrive à Bordeaux, Jean-Pierre Papin y avait joué quelques années auparavant, trois ans je crois. Après un match, il rentre dans le vestiaire… Quand je vois Jean-Pierre, je me dis ‘"putain, c’était un joueur que j’adorais". J’ai demandé une photo avec lui, et avant ça, c’est lui qui m’a demandé mon maillot… Jean-Pierre Papin me demandait mon maillot, waouh… Bien sûr, je lui ai tout de suite donné (rires) ! On a fait une photo que j’ai gardée à la maison », raconte-t-il au micro d'ICI Paris avant d'en rajouter une couche.