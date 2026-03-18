Un retour réclamé en équipe de France : Deschamps se fait interpeller sur Instagram

Axel Cornic

Dans seulement quelques heures, Didier Deschamps va livrer sa liste de joueurs appelés pour disputer les deux matchs amicaux aux Etats-Unis face au Brésil le 26 mars et à la Colombie, le 29. Elle est très attendue, puisqu’elle pourrait bien donner le ton de celle qui sortira dans quelques mois, pour la Coupe du monde. Et certains ont toujours bon espoir d’y être...

Tout le monde voudrait défendre les couleurs de son pays lors d’un Mondial. Mais les places sont comptées, surtout pur une sélection comme l’équipe de France où le niveau est très élevé. Didier Deschamps, qui n’est pas vraiment adepte des surprises de dernière minute, semble en tout cas déjà avoir un groupe en tête.

«J’avais les glandes» : La décision en équipe de France qui a agacé Zinédine Zidane ! https://t.co/cTIAhYLcvd — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Lacazette veut voir Tolisso en équipe de France Et Corentin Tolisso n’en fait pas partie. Il n’a en effet plus été appelé depuis le 23 juin 2021, avec le match de phase de groupe de l’Euro face au Portugal (2-2). Pourtant, il est très performant avec l’OL et son ancien coéquipier Alexandre Lacazette a décidé de militer pour lui ! Via son compte Instagram, celui qui évolue dans le club saoudien de Neom a en effet posté une photo du milieu de terrain de 31 ans avec le maillot bleu lyonnais, accompagné du message : « Le bleu lui va si bien... ».