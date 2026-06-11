«Ils cherchent à foutre la merde en équipe de France» : La grosse accusation de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Alors qu’elle s’apprête à faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France ne cesse de faire l’objet de certaines polémiques. Kylian Mbappé est notamment lié à certaines d’entres elles. Pierre Ménès s’est alors permis de lâcher une grosse accusation à ce sujet avant le coup d’envoi du Mondial en Amérique.

D’ici quelques jours, l’équipe de France va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps affrontent le Sénégal le 16 juin prochain. Mais la sélection tricolore fait l’objet de quelques histoires avant même le début du Mondial en Amérique. L’affaire entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté, la récente sortie de Rayan Cherki sur les ambitions de l’équipe de France ou encore la réduction des primes font parler. Pierre Ménès s’est alors permis de lâcher une grosse accusation sur le sujet.

«Il y a une petite musique malsaine autour de notre sélection » « Ce que je note, c’est cet empressement qu’ont certains journalistes et même certains non-journalistes qui cherchent à foutre la merde en équipe de France. Pour foutre la merde, il y a le sujet numéro 1 : Mbappé. Mais tu as aussi la déclaration de Cherki, les primes, le nombre de places... Il y a toujours quelque chose, et une volonté de chercher la petite bête. Il y a une petite musique malsaine et malheureusement typiquement française autour de notre sélection. Et je trouve ça extraordinairement regrettable » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.