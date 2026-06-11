«Bon courage pour faire aussi bien que Deschamps» : Zidane reçoit déjà un avertissement pour son retour en équipe de France !

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Et le favori pour le remplacer sur le banc des Bleus n’est nul-autre que Zinédine Zidane. Le coach de 53 ans a d’ailleurs déjà reçu un avertissement pour son retour au sein de la sélection tricolore.

Une nouvelle ère va démarrer en équipe de France après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps a fait savoir qu’il comptait quitter son poste de sélectionneur après le Mondial en Amérique. Zinédine Zidane est d’ailleurs fortement pressenti pour lui succéder sur le banc tricolore. L’ancien entraîneur du Real Madrid a toutefois déjà reçu un avertissement pour son retour chez les Bleus au vu de l’héritage laissé par son prédécesseur.

«Zidane va bénéficier d’un état de grâce» « Tout Zidane qu’il est, je lui souhaite bon courage pour faire aussi bien que Deschamps et s’approcher du niveau que l’équipe de France a eu avec lui. On parle d’un mec qui a fait vainqueur de la Coupe du monde puis finaliste de la suivante. Même si évidemment, Zidane va bénéficier d’un état de grâce. Quand il va arriver, tout le monde va penser que tout ce qu’il fait est formidable » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.