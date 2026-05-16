La prochaine recrue de l’OM déjà validée : «C’est un bon choix»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble bien parti pour accueillir dans les prochains jours un nouveau renfort, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de son futur directeur sportif. Grégory Lorenzi est la priorité absolue du club phocéen et semble bien parti pour débarquer au sein du club phocéen, un profil qui est déjà validé par Franck Passi, ancien entraîneur de l'OM.

Le départ de Medhi Benatia étant déjà acté depuis de nombreuses semaines, l'OM s'active en coulisses afin de dénicher son futur directeur sportif. Sauf énorme rebondissement de dernière (l'OGC Nice est également sur le coup), c'est donc le Brestois Grégory Lorenzi qui est pressenti pour s'engager très prochainement avec l'OM et reprendre ainsi le flambeau de Benatia. Un profil qui emballe déjà Franck Passi, ancien membre du club, qui a validé la piste Lorenzi dans l’After Marseille de RMC.

« Il va réussir à Marseille » « Je pense que c’est un bon choix parce que c’est quelqu’un qui, déjà, a beaucoup d’expérience en tant que directeur sportif. Donc il est évident qu’il va pouvoir faire ses choix et j’imagine qu’il fera des bons choix. Ensuite, le projet qui était là l’année dernière était complètement différent. On prend un entraîneur étranger, il arrive en star alors qu’il avait fait une bonne saison en Angleterre. Mais bon, ce n’est peut-être pas du style des entraîneurs que certains avaient eus avant. Je pense qu’il va arriver avec ses qualités. Il connaît le marché, il connaît ce que c’est que de faire des effectifs avec peu d’argent. Donc c’est fort possible qu’il va réussir à Marseille », assure Passi, l'ancien entraîneur de l'OM, sur l'arrivée très probable de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.