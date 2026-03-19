Equipe de France : Un journaliste pose la question qui fâche, Deschamps vide son sac !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde débutera dans moins de trois mois. Pour la liste des joueurs qui y participeront, il faudra attendre le 13 mai prochain puisqu'il reste une trêve internationale qui débutera la semaine prochaine avec un absent qui a interpellé un journaliste. L'occasion pour lui d'interroger Didier Deschamps sur son cas. Le sélectionneur s'est lâché.

L'avant-dernière avant que le rideau ne tombe sur 14 années d'échanges avec les journalistes présents en conférence de presse ou sur le plateau du journal de TF1 pour les listes des joueurs sélectionnés lors des trêves internationales et pour les compétitions. Ce jeudi, Didier Deschamps s'est exprimé au siège de la Fédération française de football pour la dernière fois dans le cadre de l'annonce des joueurs pris pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie les 26 et 29 mars prochain. Comme souvent, le sélectionneur a dû répondre aux interrogations de certains journalistes sur les absents de la liste.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



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«Je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre» Ce jeudi, ce ne fut pas le nom de Corentin Tolisso qui a été mentionné, mais celui de Matthieu Udol. Le latéral gauche du RC Lens impressionne sous les ordres de Pierre Sage cette saison et beaucoup ont évoqué une éventuelle sélection en équipe de France. Il n'en a rien été, Deschamps a fait confiance à Lucas Digne et Theo Hernandez. Un journaliste a interrogé le sélectionneur sur le cas Udol et engendré une tirade du champion du monde 98. « Matthieu Udol, évidemment on le suit, après je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre à l'image de son équipe à Lens qui fait une très bonne saison. Il en fait partie aussi. Ce n'est pas une question d'âge, même s'il n'est pas jeune. Il fait partie des joueurs à ce poste. Le fait qu'il joue en France et à Lens, pour beaucoup d'entre vous ça a un impact plus important. Je pense que vous regardez moins les matchs à l'étranger où il y a aussi d'autres arrières gauches que vous avez moins sous les yeux. A partir du moment où il y a Lucas Digne et Theo Hernandez qui ont l'habitude d'être là, même si leur niveau de performances d'un rassemblement à l'autre peut évoluer, ce sont deux joueurs qui ont le niveau international et qui sont habitués d'être avec l'équipe de France ».