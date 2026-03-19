Equipe de France : Un journaliste pose la question qui fâche, Deschamps vide son sac !

La Coupe du monde débutera dans moins de trois mois. Pour la liste des joueurs qui y participeront, il faudra attendre le 13 mai prochain puisqu'il reste une trêve internationale qui débutera la semaine prochaine avec un absent qui a interpellé un journaliste. L'occasion pour lui d'interroger Didier Deschamps sur son cas. Le sélectionneur s'est lâché.
L'avant-dernière avant que le rideau ne tombe sur 14 années d'échanges avec les journalistes présents en conférence de presse ou sur le plateau du journal de TF1 pour les listes des joueurs sélectionnés lors des trêves internationales et pour les compétitions. Ce jeudi, Didier Deschamps s'est exprimé au siège de la Fédération française de football pour la dernière fois dans le cadre de l'annonce des joueurs pris pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie les 26 et 29 mars prochain. Comme souvent, le sélectionneur a dû répondre aux interrogations de certains journalistes sur les absents de la liste.
«Je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre»
Ce jeudi, ce ne fut pas le nom de Corentin Tolisso qui a été mentionné, mais celui de Matthieu Udol. Le latéral gauche du RC Lens impressionne sous les ordres de Pierre Sage cette saison et beaucoup ont évoqué une éventuelle sélection en équipe de France. Il n'en a rien été, Deschamps a fait confiance à Lucas Digne et Theo Hernandez. Un journaliste a interrogé le sélectionneur sur le cas Udol et engendré une tirade du champion du monde 98.
« Matthieu Udol, évidemment on le suit, après je vous laisse libre de faire vos débats, les pour, les contre à l'image de son équipe à Lens qui fait une très bonne saison. Il en fait partie aussi. Ce n'est pas une question d'âge, même s'il n'est pas jeune. Il fait partie des joueurs à ce poste. Le fait qu'il joue en France et à Lens, pour beaucoup d'entre vous ça a un impact plus important. Je pense que vous regardez moins les matchs à l'étranger où il y a aussi d'autres arrières gauches que vous avez moins sous les yeux. A partir du moment où il y a Lucas Digne et Theo Hernandez qui ont l'habitude d'être là, même si leur niveau de performances d'un rassemblement à l'autre peut évoluer, ce sont deux joueurs qui ont le niveau international et qui sont habitués d'être avec l'équipe de France ».
«Je sais que vous avez l'habitude de parler de ceux qui ne sont pas pris»
Au cours de ce point presse, après avoir expliqué que l'expérience de Theo Hernandez et de Lucas Digne jouaient en leur faveur, Didier Deschamps a rappelé aux journalistes présents dans la salle sa manière de fonctionner et sa méthode de sélection. « Que la porte puisse s'ouvrir pour Matthieu ou pour d'autres... Quand je fais des pré-listes avec mon staff, à chaque poste il y a minimum 5 joueurs. On passe beaucoup de temps à voir ces joueurs-là. Je sais que vous avez l'habitude de parler de ceux qui ne sont pas pris et j'ai bien conscience que même en ayant 26 joueurs aujourd'hui, il y a une bonne dizaine d'entre eux qui sont déjà venus et qui auraient pu prétendre y être. Je suis là pour faire des choix pour 26. Même si j'en prenais 30, il y aurait toujours des joueurs que je ne prendrais pas ». Le journaliste ne s'est donc pas déplacé pour rien.