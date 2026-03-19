Equipe de France : «Il faudra lui poser la question...», Deschamps confie déjà une première mission à Zidane ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Accord verbal trouvé entre Zinedine Zidane et la Fédération française de football pour la succession de Didier Deschamps après le Mondial en Amérique du nord. Le Ballon d'or 98 prend son mal en patience et pourrait déjà avoir à trancher sur un dossier sérieux pour lequel DD n'a pas encore pris de décision. Explications.

L'équipe de France a de quoi faire rêver tout jeune joueur grandissant avec l'envie d'un jour embrasser une carrière professionnelle. Cependant, la question de la bi voire tri nationalité oblige forcément aux joueurs ayant le niveau pour le football international à faire des choix. Ce fut le cas de Rayan Cherki ou encore de Michael Olise qui ont tous deux décidés de représenter la France malgré leurs origines algériennes notamment et anglaise pour Olise entre autres.

🚨Ayyoub Bouaddi n’est pas appelé avec la sélection marocaine. Comme expliqué sur @RMCsport il n’a pas encore choisi entre les sélections française et marocaine.



🇲🇦 Issa Diop et Samir El Mourabet sont appelés par Mohamed Ouahbi https://t.co/t6RXmaEIbB pic.twitter.com/02WlbuDFcm — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 19, 2026

«Je n'ai pas échangé avec lui» Un autre cas de figure est concerné par ce sujet : Ayyoub Bouaddi. En début de semaine, une information est parue dans la presse selon laquelle le milieu de terrain de 18 ans du LOSC aurait tranché en faveur du Maroc. Ce qui n'est toujours pas le cas d'après le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. Bouaddi n'a d'ailleurs pas été appelé par le Maroc ou l'équipe de France pour cette trêve internationale de mars. En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a été interrogé sur le dossier Ayyoub Bouaddi, affirmant ne pas l'avoir démarché. « Ayyoub Bouaddi ? J'ai vu qu'il n'a pas été sélectionné. Il a cette liberté là de pouvoir choisir. Je ne suis pas là pour lui enlever. Je n'ai pas échangé avec lui, ce n'est pas ma manière de fonctionner quand j'appelle un joueur quel qu'il soit. Mais quand c'est un joueur qui est concerné par la liberté de pouvoir choisir entre deux ou trois équipes, c'est parce que je pense que c'est le moment où je considère qu'il peut être utile à l'équipe de France ».