PSG - Transfert à Barcelone : Luis Enrique a menti en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vendredi soir, après la victoire du PSG lors de la réception du LOSC (3-0), Luis Enrique a été interrogé sur la rumeur Dro Fernandez. Le club de la capitale est le grand favori dans l’optique de s’attacher les services du milieu de terrain du FC Barcelone, avec lequel le technicien espagnol a déjà échangé, même si ce dernier a laissé entendre le contraire.

À un an et demi de la fin de son contrat, Dro Fernandez est sur le départ du FC Barcelone et tout porte à croire qu’il prendra la direction du PSG. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale lui a fait une proposition et est le grand favori pour l’accueillir.

Dro Fernandez très proche du PSG Âgé de 18 ans, Dro Fernandez a une clause libératoire dont le montant est estimé à 6M€. Toujours selon Fabrizio Romano, Luis Enrique a déjà pu échanger avec le joueur formé au FC Barcelone, avec lequel il partage le même agent. Un accord verbal est même proche d’être trouvé avec le PSG.