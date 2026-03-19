«A l’image d’un The Voice...» : L’étonnante initiative d’un club de Ligue 2 (interdit de recrutement) qui fait parler

Pierrick Levallet

Interdit de recrutement, un club de Ligue 2 a pris une initiative assez surprenante pour renforcer son effectif. Une sorte de concours est en effet organisé pour offrir un contrat professionnel à un joueur amateur. Et ce projet n’a pas manqué de faire parler ces dernières heures, puisque les réactions se sont multipliées.

Un joueur amateur devrait bientôt avoir la chance d’évoluer… en Ligue 2 ! Un club du championnat a en effet pris une initiative assez étonnante pour contourner le fait d’être interdit de recrutement pour renforcer son effectif. En raison de son litige avec l’attaquant sénégalais Mouhamed Diouf, le Pau FC sera privé des trois prochaines fenêtres de recrutement. L’équipe de Ligue 2 a alors prévu de s’inspirer de célèbres émissions de télé-réalité pour trouver sa dernière recrue.

«L’idée est de donner l’opportunité à un joueur passé à travers les mailles du filet» Et pour annoncer la chose, le Pau FC a pu compter sur l’influenceur et joueur amateur Valentin Liénard. « Aujourd’hui, je lance le concept vidéo le plus fou de ma vie. Je vais sélectionner 30 abonnés qui s’affronteront pour gagner un contrat de football professionnel. À l’image d’un 'The Voice' qui donne la chance à un chanteur de devenir une star, l’idée est de donner l’opportunité à un joueur passé à travers les mailles du filet de devenir pro et d’intégrer un club de Ligue 2. Depuis tout petit, je n’ai qu’un seul rêve en tête : celui de devenir joueur professionnel. J’ai eu de la chance d’intégrer un club pro et de rentrer dans un centre de formation. À Monaco, j’ai même eu la chance de partager le vestiaire avec Kylian Mbappé. Depuis mes 17 ans, je bataille entre la N3 et la N2. J’ai eu la chance de jouer des matchs contre des pros mais signer pro, c’est une autre histoire » a expliqué celui qui cumule plus de 700 000 abonnés sur Instagram et YouTube dans des propos rapportés par RMC Sport.