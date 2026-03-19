Neymar : Un ancien joueur du PSG le réclame, «ce serait incroyable»

Il n'est pas épargné par les blessures depuis plusieurs années désormais. Et cela remonte à son passage de six ans au PSG où il a régulièrement manqué de grands rendez-vous en raison de pépins physiques. De quoi le priver de la fin de carrière qu'il attendait et d'une dernière danse sur la scène mondiale ? Un ancien coéquipier refuse de croire à cela pour Neymar.
Il y a passé six saisons. Un laps de temps suffisant afin de nouer des liens d'amitié avec plusieurs coéquipiers et de retrouver de vieux amis comme ce fut le cas à l'été 2021 lorsque Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en le rejoignant au PSG. Neymar s'est rapproché de plus d'un joueurs qui ont peuplé le vestiaire du Paris Saint-Germain à son époque. Aujourd'hui à Santos et en perte de vitesse à cause de multiples pépins physiques, Neymar a fait le teasing d'un chapitre qui allait se clore bientôt.
«C'est ma dernière Coupe du monde»
A 34 ans, Neymar sait qu'il est proche de la fin de sa carrière et qu'il va prendre part à sa quatrième Coupe du monde s'il venait à être appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Absent des listes depuis octobre 2023 et sa grave blessure au genou, le Brésilien a confié par le biais d'une vidéo YouTube mercredi qu'il risque de ne pas s'éterniser avec la Seleçao. « Evidemment, c'est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si c'est ma dernière année avec l'équipe nationale, mais ça touche à sa fin et nous devons savoir ça. Je dis toujours à mes amis, à ma famille, d'en profiter autant qu'ils peuvent, de continuer à regarder les matchs parce que ça va se terminer ».
«Qu'il soit en forme ou non, il doit aller à la Coupe du monde»
Mercredi soir, Xavi Simons a marqué le but de la victoire pour Tottenham face à l'Atletico de Madrid (3-2), mais n'a pas pu empêcher l'élimination des Spurs en 1/8ème de finale de Ligue des champions (5-7 au cumulé des deux rencontres). Pour TNT Sports, l'ex-milieu offensif du PSG (2019-2022 puis retour en 2023 pour repartir définitivement en 2025) a déclaré sa flamme à son ancien coéquipier Neymar. L'international néerlandais espère bien voir le Brésilien en Amérique du nord pour la Coupe du monde qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet. « Pour moi, il n'y a aucun doute, il reste le meilleur joueur. Qu'il soit en forme ou non, il doit aller à la Coupe du monde. Mais cette décision ne m'appartient pas. Je suis fan de Neymar et j'espère qu'il ira. Ce serait incroyable de le voir jouer sa dernière Coupe du monde ».