Neymar : Un ancien joueur du PSG le réclame, «ce serait incroyable»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'est pas épargné par les blessures depuis plusieurs années désormais. Et cela remonte à son passage de six ans au PSG où il a régulièrement manqué de grands rendez-vous en raison de pépins physiques. De quoi le priver de la fin de carrière qu'il attendait et d'une dernière danse sur la scène mondiale ? Un ancien coéquipier refuse de croire à cela pour Neymar.

Il y a passé six saisons. Un laps de temps suffisant afin de nouer des liens d'amitié avec plusieurs coéquipiers et de retrouver de vieux amis comme ce fut le cas à l'été 2021 lorsque Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en le rejoignant au PSG. Neymar s'est rapproché de plus d'un joueurs qui ont peuplé le vestiaire du Paris Saint-Germain à son époque. Aujourd'hui à Santos et en perte de vitesse à cause de multiples pépins physiques, Neymar a fait le teasing d'un chapitre qui allait se clore bientôt.

🚨 𝗫𝗔𝗩𝗜 𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡𝗦 🇳🇱 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 🇧🇷 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗨𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘. 🤩



« Pour moi, il n'y a 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗗𝗢𝗨𝗧𝗘, il reste le 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥. 🥇



Qu'il soit en forme ou non, 𝗶𝗹 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮̀… pic.twitter.com/XWOV8Byhx0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2026

«C'est ma dernière Coupe du monde» A 34 ans, Neymar sait qu'il est proche de la fin de sa carrière et qu'il va prendre part à sa quatrième Coupe du monde s'il venait à être appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Absent des listes depuis octobre 2023 et sa grave blessure au genou, le Brésilien a confié par le biais d'une vidéo YouTube mercredi qu'il risque de ne pas s'éterniser avec la Seleçao. « Evidemment, c'est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si c'est ma dernière année avec l'équipe nationale, mais ça touche à sa fin et nous devons savoir ça. Je dis toujours à mes amis, à ma famille, d'en profiter autant qu'ils peuvent, de continuer à regarder les matchs parce que ça va se terminer ».