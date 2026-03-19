Le RN à la mairie de Marseille ? Les ultras de l’OM prennent position

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une montée progressive du Rassemblement National est à signaler à chaque élection. Et les Municipales ne vont certainement pas affirmer le contraire à Marseille notamment puisque le candidat Franck Allisio s'est placé juste derrière le maire sortant Benoît Payan lors du premier tour de la semaine dernière. Un groupe de supporters de l'OM a tiré la sonnette d'alarme !

A Marseille comme partout en France s'est déroulé le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars dernier. Et les résultats des votes ont particulièrement inquiété certains groupes de supporters de l'OM. Le plus réputé, à savoir les South Winners, ont pris la décision de se dresser publiquement devant le Rassemblement National qui a rassemblé 35,02% des voix grâce à son candidat Franck Allisio qui a notamment pour projet de permettre aux supporters de l'OM de devenir propriétaire d'une petite partie du stade de l'Orange Vélodrome.

«Avant de venir au stade, on vote !» Pas de quoi faire vaciller la détermination des South Winners présidés par Rachid Zeroual depuis de longues années désormais. Un communiqué a été publié par le groupe d'ultras de l'Olympique de Marseille mercredi à quatre jours du second tour de ces élections municipales avec comme mot d'ordre : faire front par tous les moyens possibles au Rassemblement National. « Avant de venir au stade, on vote ! Marseille, terre d'accueil, voit le vivre-ensemble exister chaque jour dans ses rues. Le mélange des cultures, des religions et des classes sociales ne doit pas être remis en question dans la cité phocéenne. Le projet du RN n'est ni adapté, ni orienté, et ne peut correspondre aux Marseillais. Nous ne pouvons pas accepter une politique de tri sélectif pour notre ville ».