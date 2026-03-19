«Ça touche à sa fin...» : Neymar prêt à tout plaquer ?

Une carrière qui a débuté il y a plus d'une décennie et qui semble bientôt connaître son épilogue au vu de la récente tournure des évènements. Neymar est constamment embêté par des pépins physiques qui le freinent dans sa quête d'une régularité et d'un éventuel retour sur le devant de la scène avec la Seleçao, au point de tout arrêter ?
Il y a 16 ans, Neymar entamait sa carrière internationale avec le Brésil à 18 ans. Et ce, seulement quelques mois après ses premiers pas dans le bain professionnel avec Santos. La promesse du football brésilien pressentie pour succéder au désormais défunt roi Pelé n'est pas parvenu à amener le Brésil sur le toit du monde pour la 6ème fois de son histoire. Néanmoins, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 réalisations.
«Ca va se terminer»
Régulièrement blessé depuis plusieurs saisons, Neymar n'a plus été appelé avec la Seleçao depuis sa blessure au genou et au ménisque en octobre 2023. A l'approche de la Coupe du monde en Amérique du nord qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain, le Brésilien a assuré lors d'une vidéo publiée sur YouTube qu'il avait prévenu ses proches que le crépuscule de sa carrière approchait. « Evidemment, c'est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si c'est ma dernière année avec l'équipe nationale, mais ça touche à sa fin et nous devons savoir ça. Je dis toujours à mes amis, à ma famille, d'en profiter autant qu'ils peuvent, de continuer à regarder les matchs parce que ça va se terminer ».
«Personne ne comprend ça»
Touché par les critiques dont il est occasionnellement la cible concernant sa condition physique, Neymar a signé un instant confession sur son état d'esprit lorsqu'il n'est pas en mesure de jouer. « Je peux aider l'équipe nationale de bien des façons. Je sais les qualités qui sont les miennes, le pouvoir que j'ai sur le terrain et je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Bien sûr que je veux aller à la Coupe du monde, ça m'émeut. (...) Quand je ne joue pas un match, vous pouvez être sûr que je serai le plus triste au monde. Mais personne ne comprend ça ».