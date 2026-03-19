«Ça touche à sa fin...» : Neymar prêt à tout plaquer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une carrière qui a débuté il y a plus d'une décennie et qui semble bientôt connaître son épilogue au vu de la récente tournure des évènements. Neymar est constamment embêté par des pépins physiques qui le freinent dans sa quête d'une régularité et d'un éventuel retour sur le devant de la scène avec la Seleçao, au point de tout arrêter ?

Il y a 16 ans, Neymar entamait sa carrière internationale avec le Brésil à 18 ans. Et ce, seulement quelques mois après ses premiers pas dans le bain professionnel avec Santos. La promesse du football brésilien pressentie pour succéder au désormais défunt roi Pelé n'est pas parvenu à amener le Brésil sur le toit du monde pour la 6ème fois de son histoire. Néanmoins, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 réalisations.

Des mots qu’on aime pas entendre… 💔



Neymar 🇧🇷 : « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟… Ma carrière touche à sa fin.



Je dis toujours à ma famille et à mes amis : "𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗲𝘇-𝗲𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇, car cela finira par s'arrêter…"… pic.twitter.com/I7GnChXfJF — Actu Foot (@ActuFoot_) March 18, 2026

«Ca va se terminer» Régulièrement blessé depuis plusieurs saisons, Neymar n'a plus été appelé avec la Seleçao depuis sa blessure au genou et au ménisque en octobre 2023. A l'approche de la Coupe du monde en Amérique du nord qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain, le Brésilien a assuré lors d'une vidéo publiée sur YouTube qu'il avait prévenu ses proches que le crépuscule de sa carrière approchait. « Evidemment, c'est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si c'est ma dernière année avec l'équipe nationale, mais ça touche à sa fin et nous devons savoir ça. Je dis toujours à mes amis, à ma famille, d'en profiter autant qu'ils peuvent, de continuer à regarder les matchs parce que ça va se terminer ».