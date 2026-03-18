«Magouilles» à la CAN 2025 : «C’est le roi de la c*nnerie», les accusations qui le font craquer sur RMC !

Pierrick Levallet

C’est un énorme rebondissement qui a eu lieu ce mardi soir. Presque deux mois après la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal, la CAF a finalement donné le titre au Maroc après victoire par forfait. Des accusations ont alors été lâchées concernant cette décision. Et cela n’a pas manqué de faire réagir une légende du football marocain sur RMC.

Un gros coup de tonnerre a retenti ce mardi soir. Alors que le PSG d’Achraf Hakimi venait de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire contre Chelsea (0-3), la CAF est revenue sur le sacre du Sénégal pendant la CAN 2025. La Fédération a décidé d’annuler le titre aux Lions de la Teranga pour l’attribuer au Maroc par forfait. Et cette décision n’a pas manqué de faire réagir.

Sénégal-Maroc : «C'est une mascarade», conflit à la CAN 2025 à cause d'un problème d'argent ? https://t.co/eTXV0ehmSz — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Il y a eu plein de magouilles» « Moi, je mets en exergue très souvent le comportement de M.Infantino qui se considère comme le Trump du football africain. C’est à dire qu’il a tous les droits, qu’il dirige les phases finales. Est-ce qu’on peut imaginer le voir diriger une finale de l’Euro au détriment du président de l’UEFA? Non. En Afrique, il se permet tout. Je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles, plein de tambouille - on est en plein période électorale - pour décider in fine que le Maroc est champion. Je pense que tout cela n’est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de cette histoire. Mais c’est pitoyable pour l’image que donne encore la Confédération africaine de football » a notamment déploré Claude Le Roy dans L’Equipe du Soir. Et ces accusations n’ont pas manqué d’agacer un certain Mustapha Hadji.