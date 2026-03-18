20M€ et toujours rien, l’addition commence à être salée pour Kylian Mbappé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid, l’équipe de France et ses opérations commerciales, Kylian Mbappé s’est libéré du temps et surtout du capital pour racheter le Stade Malherbe de Caen. Un investissement coûteux et constant pour des résultats pas à la hauteur. L’ardoise commence à être conséquente pour Mbappé et sa holding qui ont une fois de plus injecté de l’argent…

Kylian Mbappé, depuis ses débuts à l’AS Monaco précédent de jolis contrats avec le PSG ainsi que le Real Madrid avec des partenariats commerciaux multiples, s’est bâti un joli patrimoine. Du haut de ses 27 ans, par le biais d’Interconnected Ventures, holding du capitaine de l’équipe de France comprenant notamment Coalition Capital, est actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis le mois d’août 2024. Cependant, drame sportif dès le terme de la première saison des Mbappé à la tête du club normand, il a terminé dernier de Ligue 2 et relégué en National 1.

💵 Un coup de pouce financier de Mbappé qui tombe à pic pour Caen !

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«Je me souviens avoir dit à Kylian, humblement, qu’on ne nous méritait pas et qu’il fallait savoir partir» Une situation très délicate à gérer pour Kylian Mbappé et sa mère Fayza Lamari qui s’était livrée au micro d’Ici Normandie en avril 2025 sur les banderoles l’ayant visée quelques semaines plus tôt « Fayza, les bouseux sont dans la merde ». Elle avouait à l’époque avoir concrètement émis le souhait de tout plaquer, mais s’est heurtée au refus de son fils notamment. « Non, on ne va pas partir ! Mais le soir des affiches, moi, je voulais partir. Je me souviens avoir dit à Kylian, humblement, qu’on ne nous méritait pas et qu’il fallait savoir partir lorsqu’on n’est pas désiré. Kylian n’a pas voulu, Ziad (Hammoud) n’a pas voulu. Aujourd’hui, ce serait malhonnête de partir. Pourquoi je voulais partir ? Parce que c’est l’image de Kylian qui est ternie, et on oublie juste qu’il est venu par amour. On ne gagne pas d’argent dans le foot, mais on peut transmettre des valeurs à travers un club, plein de choses ».