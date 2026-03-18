Condamné pour trafic de drogue, cet ancien footballeur avoue avoir poignardé son cousin !

Amadou Diawara

Au mois de juin 2025, cet ancien footballeur a été arrêté, avant d'être condamné. En effet, il a écopé d'une peine de sept ans et demi de prison pour trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. D'après ses avocats, cet ex-international aurait avoué les faits concernant l'agression de ce membre de sa famille.

Agé de 34 ans, Quincy Promes a vu sa carrière de footballeur s'arrêter brutalement l'été dernier. En effet, l'ancien international néerlandais a été arrêté à Dubaï au mois de juin pour trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. Et la justice a décidé de le condamner à une peine de sept ans et demi de prison.

Samir Nasri : Le coup de gueule sur Canal +, «c’est n’importe quoi…» https://t.co/47HC0Wjdg9 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Quincy Promes est passé aux aveux D'après les indiscrétions d'ESPN, une bombe a été lâchée lors d'une audience préliminaire en appel aux Pays-Bas. En effet, les avocats de Quincy Promes auraient fait savoir ce mardi que leur client avait finalement avoué avoir poignardé son cousin. De surcroit, le joueur formé à l'Ajax aurait reconnu qu'exercer son droit de silence en première instance était une erreur. « Il avait perdu toute confiance dans le système judiciaire et bénéficie désormais d’un soutien psychologique », ont précisé ses représentants.