Condamné pour trafic de drogue, cet ancien footballeur avoue avoir poignardé son cousin !

Au mois de juin 2025, cet ancien footballeur a été arrêté, avant d'être condamné. En effet, il a écopé d'une peine de sept ans et demi de prison pour trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. D'après ses avocats, cet ex-international aurait avoué les faits concernant l'agression de ce membre de sa famille.
Agé de 34 ans, Quincy Promes a vu sa carrière de footballeur s'arrêter brutalement l'été dernier. En effet, l'ancien international néerlandais a été arrêté à Dubaï au mois de juin pour trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. Et la justice a décidé de le condamner à une peine de sept ans et demi de prison.
Quincy Promes est passé aux aveux
D'après les indiscrétions d'ESPN, une bombe a été lâchée lors d'une audience préliminaire en appel aux Pays-Bas. En effet, les avocats de Quincy Promes auraient fait savoir ce mardi que leur client avait finalement avoué avoir poignardé son cousin. De surcroit, le joueur formé à l'Ajax aurait reconnu qu'exercer son droit de silence en première instance était une erreur. « Il avait perdu toute confiance dans le système judiciaire et bénéficie désormais d’un soutien psychologique », ont précisé ses représentants.
«Il bénéficie désormais d’un soutien psychologique»
Pour rappel, Quincy Promes a rejoint l'Ajax lors de l'été 2002. Formé chez les Lanciers, l'ancien attaquant a évolué dans plusieurs clubs néerlandais par la suite. D'abord, Quincy Promes a signé à Haarlem en juillet 2008, avant de défendre les couleurs de Twente un an plus tard, et ce, pendant cinq saisons. Prêté chez les Go Ahead Eagles lors de la saison 2012-2013, l'ex-international néerlandais a migré en Russie, du côté du Spartak Moscou, le 8 aout 2014. Son transfert ayant avoisiné les 11,5M€. Et quatre années plus tard, Quincy Promes a découvert la Liga espagnole. En effet, il a intégré l'effectif du FC Séville, avant de faire son retour aux Pays-Bas en juillet 2019, retrouvant l'Ajax. S'il a bouclé la boucle à Amsterdam, sa carrière ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a été rapatrié par le Spartak Moscou en février 2021, avant d'être libre de tout contrat à l'intersaison 2024. Sa dernière pige a été réalisée au United FC (septembre 2024 - juin 2025), aux Emirats arabes unies, avant son arrestation il y a neuf mois.