Samir Nasri pire que Kylian Mbappé ? La révélation inattendue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui ne connaît pas Kylian Mbappé en ce début d'année 2026 ? Le champion du monde tricolore s'est bâti une réputation à l'échelle planétaire en tant que joueur de foot et de star. Ses aptitudes sur un terrain engendrent des cauchemars pour certains défenseurs, mais pas tous. L'un d'eux a fait une annonce surprise avec Samir Nasri.

Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du circuit actuellement. De par sa vitesse, sa puissance et son réalisme devant le but, l'attaquant du Real Madrid est une menace pour bien des défenseurs depuis ses débuts avec l'AS Monaco en 2016. Que ce soit en club ou en sélection, le champion du monde tricolore a pu livrer plusieurs batailles face à un ex-international anglais qui a tenu un discours pour le moins surprenant à son sujet.

🚨 Kyle Walker: Full Interview 🚨



🏆 Man City Domination!

🧠 The Genius of Pep!

⚔️ Battles With Real Madrid!

👀 Toughest opponent?

🤔 Returning to Sheffield United!



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«Qui est le plus rapide ? On va juste faire la course et voir qui sera le plus rapide» Pendant la Coupe du monde 2022, plus précisément en quart de finale de la compétition, l'équipe de France a battu l'Angleterre sur le score de 2 buts à 1. Et de par leurs attributs de vitesse, le duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker était l'une des confrontations individuelles les plus attendues. Finalement, aucun des deux n'a été ridicule face à l'autre, une prouesse donc effectuée par Walker interrogé par Gary Neville pour l'émission The Overlap de Sky Sports sur le cas Kylian Mbappé. « Qui t'a causé des problèmes de manière surprenante, parce que tu as réussi à te mesurer à Vinicius Jr et à Mbappé ? ». Le latéral droit de Burnley n'a pas fait des deux joueurs du Real Madrid ses adversaires les plus ardus. « Ils répondent à mes attributs physiques, c'est du genre : qui est le plus rapide ? On va juste faire la course et voir qui sera le plus rapide. Mais je n'aimais pas jouer contre Hazard. C'était un joueur de deux touches à l'extérieur ou bien à l'intérieur pour décocher une frappe. »